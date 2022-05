Na Orave začala rozsiahla oprava cesty do Žiliny cez Zázrivú

Vodiči musia počítať so zdržaním.

ZÁZRIVÁ. „To čo za blázon postavil tri semafory za sebou na takom krátkom úseku? Pravidelne stojíme pred každým. Keby dali aspoň zelenú vlnu, nech prejdeme všetky tri naraz. A v Párnici je štvrtý semafor kvôli výstavbe kanalizácie,“ povedal Marián, ktorý jazdí každý deň do práce z Dolného Kubína do Žiliny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Doprava je presmerovaná do jedného jazdného pruhu na troch úsekoch v Zázrivej od odbočky do Terchovej až takmer ku reštaurácii na vrchole Rovnej Hory.

Odpoveď poskytla Alena Nováková, predsedníčka predstavenstva spoločnosti MBM GROUP, ktorá opravu cesty robí.

„Semafory sa nedajú nastaviť do zelenej vlny, lebo to nie je symetrická križovatka, sú tam rôzne dĺžky úsekov, pri ktorých sú použité rozličné technologické postupy s rôznou dĺžkou času, potrebnou na vykonanie práce na úseku, ďalšou príčinou je aj rozličná intenzita dopravy. Ináč to vyzerá, keď idú ľudia do práce a z práce, ináč v noci. Časy intervalov sa menia podľa situácie. Postupujeme podľa schváleného Plánu organizácie dopravy. Všetkým vodičom sa ospravedlňujeme za nepríjemnosti spôsobené výstavbou a poprosíme o zhovievavosť a trpezlivosť.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Začali opravovať mosty v Námestove aj Kraľovanoch Čítajte

Začínajú náročnejšie práce

Spomínané tri úseky patria do rozsiahlej rekonštrukcie cesty II/583 od Párnice až po most v Krasňanoch, jeho oprava je súčasťou. Cesta patrí Žilinskému samosprávnemu kraju (ŽSK). Zákazku v cene viac ako desať miliónov eur, rozdelili na niekoľko etáp, sedem kontraktov.

Na dvoch úsekoch, v hodnote viac ako tri milióny eur už práce začali, na ďalších dvoch predpokladajú začiatok v priebehu leta, tri otvoria na jeseň.