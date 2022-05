Oravské srdcia vyzbierali vyše štyritisíc eur

Benefičný koncert v Oravskej Jasenici zožal úspech.

ORAVSKÁ JASENICA. Dovedna 4 236 eur vyzbieral neinvestičný fond Oravské srdcia prostredníctvom prvomájového benefičného koncertu skupiny Fragile a speváckeho zboru Altebasso zo ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove. Vyzbieranú sumu fond rozdelil medzi Centrum sociálnych služieb v Zákamennom (CSS) a organizáciu Človek v ohrození.

„Za 25 rokov, čo pracujem v sociálnych službách, niekto prvýkrát zorganizoval pre nás benefičný koncert. Veľmi si to vážime, zvlášť po náročnom covidovom období,“ povedala Adriana Adamicová, riaditeľka CSS s pracoviskami v Zákamennom, Oravskej Lesnej a Zubrohlave, v ktorých žije momentálne 160 obyvateľov.

Celý mesiac ručne vyrábali pre darcov päťsto drevených srdiečok na kľúčenky. Na koncert ich priniesli osobne vrátane ďalších výrobkov na predajnú výstavu. Tešili sa, že sa môžu konečne sviatočne obliecť, navštíviť verejné podujatie a stretnúť sa s ľuďmi, ktorí robia niečo dobré práve pre nich.

„Bolo to naozaj veľmi silné a sme vďační aj za príležitosť vyslať medzi ľudí posolstvo o našej existencii, pretože mnohí o nás nevedia,“ hovorí Adriana Adamicová.

Výťažok z koncertu použijú na nákup nástrojov na zabezpečenie obľúbenej a užitočnej pracovnej terapie. „Pre našich klientov je mimoriadne dôležité vedieť, že to, čo robia, má zmysel,“ dodala riaditeľka.

Organizátorom sa opäť podarilo spojiť príjemné s užitočným. Vydarené podujatie, na ktorom sa zúčastnilo štyristo divákov, je dôkazom, že Oravci majú srdce na pravom mieste a vedia sa podeliť s ľuďmi s neľahkým osudom.

„Vzhľadom na to, že sme sa ešte pred pár dňami nemohli zhromažďovať dokonca ani len v exteriéri, tak to bol veľmi príjemný a dlhoočakávaný návrat do dôb voľného stretávania sa tak, ako sme to bežne robili pred viac ako dvomi rokmi,“ povedal Miroslav Benian z Oravských sŕdc.

„Koncert bol naozaj veľmi silným kultúrnym a ľudským zážitkom pre darcov aj pre obdarovaných. Počas dvoch hodín bola v kultúrnom dome v Oravskej Jasenici najväčšia koncentrácia ľudských oravských sŕdc na meter štvorcový na svete.“

