Na čele tabuľky sa usadili od prvého kola a potom tam už nikoho nepustili

Hodnotíme 37. ročník Oravskej hokejovej súťaže skupiny A.

Hokejisti Pucova ovládli 37. ročník. Je to už ich siedmy titul. (Zdroj: archív podujatia)

V Oravskej hokejovej súťaži (OHS) skupiny A odohrali iba dve kolá a nasledovalo takmer trojmesačné prerušenie kvôli pandémii. Do súťaže sa prihlásilo deväť mužstiev: HK Pucov, HK Námestovo, HK Slovan Trstená, HK Liesek, TJ Oravská Lesná, Hviezda Dolný Kubín, Orawa Senators Oravský Podzámok, HK Vavrečka a HK Krivá.

Reštartovať súťaž sa podarilo v nedeľu 23. januára. Prvú polovicu súťaže tímy ukončili v nedeľu 6. marca, pričom počas 9 kôl sa odohralo 36 zápasov. Vzhľadom na to, že na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne prebiehala rekonštrukcia strojovne, šatní, osvetlenia a zimný štadión na Altise prerušil prevádzku, odohrali sa všetky stretnutia na zimnom štadióne v Oravskej Lesnej.

Pred začiatkom odvetnej časti sa zo súťaže odhlásilo mužstvo HK Krivá. Po vydaní nového rozpisu zápasov sa 28 stretnutí stihlo odohrať takmer za mesiac od 13. marca do Veľkonočnej nedele 17. apríla. Trinásť zápasov sa už odohralo na obnovenom zimnom štadióne v Dolnom Kubíne. Ešte predtým šesť z ôsmich mužstiev odsúhlasilo návrh nehrať v tejto sezóne play-off.

Na tomto mieste musím uviesť dlhotrvajúci problém s nedostatkom rozhodcov, ktorý musíme pred začiatkom budúcej sezóny nejakým spôsobom riešiť.

Siedmy titul pre Pucov

Víťazom 37. ročníka OHS A sa stalo mužstvo HK Pucov, ktoré po dvojcifernom víťazstve v prvom kole sa usadilo na čele tabuľky, kde bez prerušenia vydržalo až do samotného záveru súťaže. Historicky siedmy titul Pucovčania získali s konečným náskokom štyroch bodov, pričom jeho istotu už mali pred posledným kolom. Vedúci a kapitán mužstva v jednej osobe Miroslav Benčík vyzdvihol útočníkov Jozefa Bečku a Jána Bečku, ktorí sú aj napriek pokročilému veku veľkým prínosom pre víťazný kolektív.

Druhá priečka patrí kolektívu HK Námestovo. Vedúci mužstva Juraj Jankuliak pochválil hlavne útočníka Romana Huľa, ktorý sa po zranení a opätovnom reštarte súťaže stal ťahúňom mužstva a rozhodoval zápasy. Huľovi dobre sekundovali Daniel Zajac a brankár Mário Hurák, ktorý bol síce zo začiatku neistý ale jeho stúpajúca forma nemalou mierou prispela ku konečnému striebornému stupienku.

Na treťom mieste skončila HK Slovan Trstená, ktorej na strieborný stupienok nestačila ani vysoká výhra nad Vavrečkou v poslednom kole, kedže počas sezóny prehrala obidva zápasy proti Námestovu. Kapitán mužstva Patrik Gočál vyzdvihol výkony brankára Petra Jendráška a útočníka Filipa Jaseneka. Ďalej povedal, že Trstená je v budúcej sezóne pripravená odohrať aj vyšší počet zápasov.

Lesná mala iné očakávania

Štvrtý stupienok obsadili hokejisti HK Liesek, ktorí predvádzali pekný a fair play hokej. Dokázali poraziť Námestovo aj Trstenú a o konečnú druhú priečku prišli v zápase proti Oravskému Podzámku tri kolá pred koncom. „Kedže sme väčšinu súťaže nemali možnosť trénovať na ľadovej ploche, naše hráčske výkony neboli optimálne a nad vodou nás držali výkony nášho brankára Dominika Lužbeťáka. Bola to naša najvýraznejšia postava, preto mu patrí vďaka,“ povedal vedúci a kapitán mužstva Ján Šuvada.

Konečnú piatu priečku TJ Oravská Lesná A zhodnotil vedúci mužstva Milan Laššák. „Dosiahnuté výsledky a umiestnenie nezodpovedajú očakávaniam klubu, pretože celá sezóna nás stála organizačne veľmi veľa úsilia, a preto aj očakávania boli väčšie. Treba ale zobrať do úvahy, že družstvo bolo počas sezóny neustále menené, na konci sezóny na viac kôl vypadol z dôvodu zamestnania Peter Graňák a pre zranenie vynechal viaceré stretnutia zastupujúci kapitán Lukáš Brňák. Nehovoriac o tom, že veľkú časť vynechal pre zranenie aj kapitán Marek Olbert, ktorý sa možno už do hry ani nevráti. Vo viacerých zápasoch to bolo organizačne veľmi cítiť, pretože neúčasť týchto troch lídrov mužstva sa jednoznačne musí prejaviť na samotnej hre mužstva. Treba spomenúť aj výkony opory mužstva, brankára Mateja Kojdu, ktorý družstvo vo viacerých zápasoch podržal a celú sezónu podával spoľahlivé výkony. Všetci teda veríme, že v budúcej sezóne budú výsledky určite lepšie.“

Ďalej nasledovali Hviezda Dolný Kubín, Orawa Senators Oravský Podzámok, HK Vavrečka a deviata priečka podľa očakávania ostala pre tím HK Krivá, ktorý ale dokázal odohrať niekoľko vyrovnaných stretnutí počas prvej časti súťaže. Podľa vyjadrenia vedúceho mužstva Marcela Zaťka sa už teraz tešia na novú sezónu.

Štatistiky

Tabuľka slušnosti – 1. Hviezda Dolný Kubín 86, 2. HK Liesek 94, 3. OS Oravský Podzámok 96, 4. HK Slovan Trstená 102, 5. TJ Oravská Lesná A 134, 6. HK Námestovo 140, 7. HK Pucov 140, 8. HK Vavrečka 164

Najtrestanejší hráči – 1. Richard Uhliarik (HK Námestovo) 45, 2. Vladimír Madleňák (HK Vavrečka) 36, 3. Pavol Púčik (OS Or. Podzámok) 23,

Najlepší strelci – 1. Kristián Ferleťjak (HK Vavrečka) 32, 2. Richard Had (HK Pucov) 20, 3. Peter Bandoš (HK Pucov) 19,

Najlepší nahrávači – 1. Dominik Ferleťjak (HK Vavrečka) 17, 2. Vladimír Madleňák (HK Vavrečka) a Filip Jasenek (HK Vavrečka) po 13, 3. Peter Bandoš a Richard Had (obaja HK Pucov) po 11,

Najproduktívnejší hráči – 1. Kristián Ferleťjak (HK Vavrečka) 35, 2. Richard Had (HK Pucov) 31, 3. Peter Bandoš (HK Pucov) 30

