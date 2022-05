Nejasností okolo nového ihriska je viac

Zástupcovia radnice tvrdia, že obyvatelia bytovky s dráhou pre cyklistov súhlasili, no neexistuje o tom žiadny doklad.

DOLNÝ KUBÍN. V roku 2016 dostalo mesto ponuku od Nadácie Kia Slovakia na vybudovanie ihriska pumptrack pre cyklistov, kolobežkárov, inline korčuliarov. Samospráva vybrala plochu na ulici Okružnej vedľa bytovky číslo 2057. Teraz je tam malé ihrisko s prírodnou trávou a futbalovými bránkami, v podstate to je upravená lúka, ktorú využívajú deti. Vedľa stojí bývalý penzión Zelená lipa, ktorý idú prerobiť na bytovku s 21 bytmi.

Na utorkovom mimoriadnom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili výstavbu pumptrack ihriska s dráhami dlhými 70 a 50 metrov na ploche približne 600 metrov štvorcových. Takmer stotisíc zaplatí Nadácia Kia, mesto priloží niekoľko tisíc eur za terénne, parkové úpravy, zeleň, lavičky a ďalší mobiliár.

„Nemilo ma to prekvapilo, pretože som si v budúcej bytovke kúpil byt s oknami rovno do priestoru ihriska. Vybral som si pohľad do zelene. Vadí mi, že tam bude asfaltová dráha,“ povedal jeden z budúcich majiteľov bytu.

Zápisnicu stratili

Zástupcovia mesta počas diskusie s poslancami tvrdili, že v roku 2018 urobili v bytovke 2057 anketu, ktorá potvrdila záujem takmer 98 percent obyvateľov o toto ihrisko. Problémom ale je, že dôkaz o tom nikto nepredložil.