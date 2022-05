V Zuberci chcú postaviť wellness hotel, nazvali ho ikonický

Najlepší návrh vybrali v architektonickej súťaži, hotel bude mať 160 lôžok.

ZUBEREC. V lokalite Pribiské, na okraji Zuberca, postavia štvorhviezdičkový wellness hotel. Jeho plavecký bazén, päť sáun, reštaurácia a iné prevádzky budú dostupné nielen pre ubytovaných hostí, ale aj pre verejnosť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podoba nového hotela vzišla z dvojkolovej urbanisticko-architektonickej súťaže. Na Slovensku to ešte stále nie je príliš rozšírená forma výberu riešenia.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Na Orave štvali pytliaci na štvorkolkách zver, zabili srnca aj gravidnú srnu Čítajte

„Myslíme si, že zo súťaže vyjde oveľa kvalitnejší a zaujímavejší návrh, aj prínosnejší pre dané územie,“ povedal Richard Duška, konateľ developerskej spoločnosti Vi Group.

“ Návrh, ktorý vyhral, je veľmi dobrý v tom, že v jeho podobe je hotel ľahko zapamätateľný a každý si ho automaticky priradí k lokalite. „ Richard Duška, konateľ Vi Group.

„Samozrejme, súťaž nestojí malé peniaze, no treba si uvedomiť, že sme tak dosiahli naozaj vyššiu hodnotu.“

Spomedzi 22 návrhov postúpilo do druhého kola sedem. O víťazovi rozhodla sedemčlenná odborná porota hlasovaním.

„Nebolo to jednoznačné, ale o tom je komisia a práve to je na nej dobré, rôzne názory, ktoré sa prediskutujú. Návrh, ktorý vyhral, je veľmi dobrý v tom, že v jeho podobe je hotel ľahko zapamätateľný a každý si ho automaticky priradí k lokalite. Nazvali ho ikonický. Podobne ako Hotel Patria, keď sa povie, jednoznačne viete, ktorý to je a že je vo Vysokých Tatrách,“ hovorí Duška, ktorý bol jedným z členov poroty.

Inšpirovali sa zrubmi

Na prvom mieste, ocenenom sumou 20-tisíc eur, sa umiestnil návrh ateliéru Geome3 slovenských architektov Martina Gallovského a Márie Derevencovej, pôsobiacich vo Francúzsku, a Petra Derevenca, ktorý mal v rámci tímu na starosti oblasť urbanizmu.