Brankár neúspešného semifinalistu z Košíc: Mužstvo sa dlho hľadalo, prospela až výmena trénera

Andrej Košarišťan je hráčom českého klubu Mladá Boleslav. Na východe Slovenska hosťoval.

Hokejový brankár Andrej Košarišťan sa vrátil do Košíc po úspešnom angažmán v Kladne, kde sedel v šatni po boku takej hokejovej legendy ako Jaromír Jágr. S mužstvom sa tešil na konci sezóny z postupu do českej extraligy, no napokon si vybral iný klub. Dohodol sa na zmluve s ambicióznou Mladou Boleslavou, ale sezónu 2021/2022 odchytal na východe Slovenska.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Téma ihrísk s umelou trávou na Orave je čoraz horúcejšia. V jednej obci chýbalo málo a už sa mohlo budovať Čítajte

„Košice mali o mňa obrovský záujem. Beriem to ako dobrú príležitosť zachytať si viac. V Boleslavi by som bojoval len o post dvojky, preto ma klub uvoľnil na rok na Slovensko. Verím, že som urobil správny krok,“ povedal rodák z Dolného Kubína v máji minulého roka.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dvadsaťosemročný brankár z Oravy odchytal v práve skončenom ročníku za oceliarov 43 zápasov. S klubom sa dostal až do semifinále, kde až v siedmom zápase vypadol so Slovanom Bratislava.

S Andrejom Košarišťanom sme sa po vypadnutí porozprávali na rôzne témy.

Ako veľmi bolelo semifinálové vypadnutie proti Slovanu v siedmom zápase a ešte v predĺžení?

Priznám sa, mrzí to ešte stále a najmä preto, že sme boli tak blízko. Po nestabilných výsledkoch v základnej časti by sme mohli byť hrdí aj za to, že sme to dotiahli až do semifinále a tam boli Slovanu vyrovnaným súperom.

Ďalej sa dočítate Čo podľa Andreja rozhodlo semifinálovú sériu? Ako prežívali vypadnutie v pozícii náhradného brankára? Vo štvrťfinále ho až päťkrát prekonal slovenský reprezentant Pavol Regenda. Aký je to útočník z jeho pohľadu? Čo prezradil na košických fanúšikov? Stihol už dovolenku? Komu fandí viac vo finále? Ako bude vyzerať jeho ďalšia budúcnosť?

Bola to nádherná séria pre fanúšikov. Čo podľa vás napokon rozhodlo?