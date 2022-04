Prvý raz vyhrali súťaž hokejisti Oravského Veselého

Novoť je už štvrtýkrát za sebou najslušnejším tímom celej súťaže.

Mali začať 6. novembra, no kvôli pandémii zahájili sezónu 2021/2022 až v novom roku, 22. januára. Do Oravskej hokejovej súťaže skupiny B sa prihlásilo sedem mužstiev – HK Oravské Veselé, HK Stará Bystrica, HK Klin, TJ Zákamenné, TJ Oravská Lesná B, HK Mútne a HK Novoť. Všetkých 42 zápasov sa odohralo v Oravskej Lesnej, nakoľko na Altise nebol v prevádzke zimný štadión.

Prvé zápasy, kým sa mužstvá po viac ako rok a pol trvajúcej pauze bez súťažného stretnutia rozohrali, boli trocha neurovnané. Postupne sa však organizácia, ako aj samotná hra zlepšovala a druhá polovica súťaže už priniesla pohľadný kombinačný hokej. Najmä zápasy tímov, ktoré sa umiestnili v hornej polovici tabuľky, boli vo veľmi dobrom tempe.

Víťazom sa po prvýkrát stalo mužstvo HK Oravské Veselé, vedené Martinom Krišom a posilnené hráčmi z Oravskej Polhory, ktorá sa v tejto sezóne do súťaže neprihlásila. Ako mi však povedal Peter Jurášek starší, do budúcna uvažujú o vytvorení spoločného mužstva Oravskej Polhory a Rabče. Víťaz stratil bod za remízu s Klinom hneď v prvom kole a trpkosť prehry okúsil až v predposlednom kole v zápase proti Starej Bystrici, ktorá so stratou troch bodov skončila druhá. Vedúci mužstva HK Stará Bystrica Viktor Podmanický by si želal v súťaži aj ďalšie mužstvo z Kysúc.

O poradí na treťom a štvrtom mieste rozhodlo skóre zo vzájomných zápasov, ktoré mali lepšie hokejisti Klina. Mimo stupňov víťazov teda skončilo Zákamenné, ktoré sa prezentovalo kolísavými výkonmi. V treťom kole dokázali v zápase proti Oravskej Lesnej B dvojciferne vyhrať a, naopak, v jedenástom kole podľahli dvojciferným výsledkom Klinu. Ako sa po skončení súťaže ukázalo, práve tento zápas rozhodol o tom, že Zákamenné nezískalo bronzové medaily.ň

Mladí hráči rezervy Oravskej Lesnej predviedli taktiež lepšie, ale aj slabšie výkony a výsledky, ktoré im nakoniec zabezpečili konečnú piatu priečku. Vedúci mužstva Matej Laššák povedal, že hrať zápasy aspoň na dvoch zimných štadiónoch (tak ako prvé tri ročníky v Oravskej Lesnej a na Altise) by bolo opätovným oživením súťaže.

Najväčší tabuľkový prepad postihol v tejto sezóne trojnásobného víťaza predchádzajúcich troch ročníkov, tím HK Mútne. Jeho vedúci František Vaterka dokonca pred začiatkom a následným reštartom tejto sezóny mužstvo zo súťaže odhlásil. Na poslednú chvíľu sa mužstva ujal Jozef Holubjak, ktorý svojou aktivitou zabezpečil pokračovanie Mútneho v hokejovej súťaži. Mužstva Novote sa po Petrovi Srogoňovi ujal v tejto sezóne Jakub Jagnešák. Hráči Novote, aj napriek tomu, že nezískali ani jeden bod, ukázali v niektorých zápasoch celkom dobrý hokej. Najbližšie k bodovému zisku mali v desiatom kole v zápase proti Klinu, keď o bod prišli 15 sekúnd pred koncom zápasu.

Individuálne štatistiky, ktoré precízne pripravil Vojtech Babinský, na prvých troch priečkach ovládli hráči Starej Bystrice, Zákamenného a Oravskej Lesnej B. Najviac, až 93 gólov strelili hráči Starej Bystrice, naopak, najmenej, iba 32, dali Novoťania, ktorí zároveň najviac inkasovali, a to až 88-krát. Najmenej, 30 gólov inkasoval víťaz z Oravského Veselého.

Čelo tabuľky slušnosti patrí Novoti a Oravskému Veselému, pričom Novoť je už štvrtýkrát za sebou najslušnejším tímom celej súťaže. Naopak, najtrestanejším mužstvom v tejto sezóne je s inkasovanými 108 trestnými minútami Zákamenné.

ŠTATISTIKY

Tabuľka slušnosti – 1. Novoť 56, 2. Oravské Veselé 64, 3. Stará Bystrica 80, 4. Klin 86, 5. Mútne a Or. Lesná B po 90, 7. Zákamenné 108,

Najtrestanejší hráči – 1. Michal Sivčák (Zákamenné) 42, 2. Viktor Podmanický 22, 3. Štefan Bernaťák, Dominik Kapičák ml. (obaja Mútne) a Lukáš Hurák (Klin) po 16,

Najlepší strelci – 1. Matej Vojtek 31, 2. Tomáš Vojtek 28 (obaja Stará Bystrica), 3. Tomáš Šimjak (Zákamenné) 16,

Najlepší nahrávači – 1. Radoslav Bubrín 15, 2. Tomáš Vojtek (obaja Stará Bystrica), Matej Račák (Zákamenné) a Matej Laššák (Or. Lesná B) po 14, 3. Matej Vojtek (Stará Bystrica),

Najproduktívnejší hráči – 1. Matej Vojtek 44, 2. Tomáš Vojtek 42, 3. Matej Račák 29