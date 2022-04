Tréner z Oravy doviedol český tím až do finále

O majstrovskom titule pre súpera rozhodol šťastný gól v predĺžení.

Bývalý florbalový reprezentant Václav Komačka z Nižnej musel hráčsku kariéru ukončiť kvôli zraneniam. Pri športe, ktorému sa tak dlho venoval, ostal ako tréner a na Veľkonočnú nedeľu dosiahol jeden zo svojich doposiaľ najväčších úspechov.

S dorastencami Vítkovíc si takmer siahol na český majstrovský pohár. Vo finále prehrali jeho zverenci v predĺžení proti Sparte Praha 2:3. „Každá prehra zamrzí, vo finále a dokonca v predĺžení ešte viac. Mali sme jednu, dve výborné šance, ktoré ostali nevyužité. Potom platilo staré známe, nedáš – dostaneš.“

Vítkovice mali vo finálovom turnaji, kde sa stretlo osem najlepších klubov, výhodu domáceho prostredia. Paradoxne však nemohli hrať vo svojej hale. „Konal sa tam medzinárodný basketbalový turnaj, ktorý dostal prednosť,“ hovorí Václav Komačka. „Hrali sme teda v športovej hale Sareza, kde nám vedenie klubu zabezpečilo položenie povrchu, na ktorý sme zvyknutí, a to si myslím, že pomohlo florbalu celkovo.“

V skončenej sezóne 2021/2022 sú strieborné medaily dorastencov pre vítkovický klub tým najväčším úspechom. Muži ani ženy si tento rok finále nezahrali. „Úspech to určite je, no každopádne, ten najväčší je, že sme dokázali počas celého roka veľa hráčov posunúť na vyššiu úroveň, z čoho budú Vítkovice čerpať v dospelej kategórii a to sa cení najviac,“ povedal rodák z Nižnej, ktorý už má striebornú medailu ako tréner aj z mužskej kategórie. „To som vtedy skôr zapĺňal miesto v realizačnom tíme počas môjho zranenia, keď som ešte aktívne hral.“

Václav Komačka vo Vítkoviciach viedol ako tréner už mladších i starších žiakov. Taktiež trénoval mužský tím v druhej najvyššej súťaži TJ Slovan Havířov. Vyzerá to tak, že v ďalšej sezóne už pri doraste Vítkovíc neostane. „S najväčšou pravdepodobnosťou pri tejto kategórii skončím a aktuálne riešime viacero možností, kde budem pokračovať.“