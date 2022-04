Sídlom oravského súdnicta sa stane Námestovo

Je rozhodnuté, podľa novej súdnej mapy súd v Dolnom Kubíne stratí svoj doterajší štatút okresného.

ORAVA. „Hlavné sídlo súdnictva pre Oravu bude v Námestove, čo prinesie zlepšenie stavu súdnictva a dostupnosti pre obyvateľov okresu, kde žije viac obyvateľov. Toto riešenie prinesie do budúcna viac lepšieho ako zlého. Verím, že to pochopí aj druhá strana,“ povedal po schválení súdnej mapy poslanec Národnej rady Milan Kuriak, ktorý žije v okrese Tvrdošín. Na pripomienku, že budova súdu v Dolnom Kubíne bola zmodernizovaná a tá v Námestove potrebuje investície, odpovedal, že to bude tiež prínos.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ruku za zmenu zdvihol aj Juraj Šeliga, ktorý si počas parlamentných volieb uvádzal bydlisko Hruštín.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kupčia s hlasmi. V prostredí oravských súdov sa rozbehli politické boje Čítajte

Náhla zmena

Zmeny v súdnej mape začnú platiť od 1. januára 2023. Vznikne 33 obvodov okresných súdov (OS) namiesto súčasných 54 okresných súdov.

Pôvodný návrh počítal so zachovaním OS Dolný Kubín v pozícii sídelného súdu. Teraz sa potvrdili informácie, ktoré mali zamestnanci súdu v Dolnom Kubíne.