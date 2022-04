Bežci dali oficiálnu bodku za vlaňajším rokom, nový odštartujú už v piatok

Kalendár na rok 2022 sa slušne zaplňuje podujatiami.

BREZA. Pritiahnuť širokú verejnosť k zdravšiemu životnému štýlu, spoznávaniu nových ľudí a oravských obcí, vytvoreniu a upevneniu starých priateľstiev. S týmto cieľom vznikla v roku 2019 Oravská bežecká liga (OBL), jeden úžasný projekt. V našom regióne aj vďaka tomu vznikajú nové bežecké podujatia a niektorých naštartovali za skvelou kariérou.

Najlepším príkladom je Martina Rusina, ktorý sa radí v súčasnosti medzi slovenskú špičku. „Oravská bežecká liga ma naštartovala a zmenila môj pohľad na vnímanie behu z príležitostného na kontinuálny tréning a tiež na niečo, čo robím naozaj rád po práci,“ povedal Námestovčan po zisku titulu vicemajstra Slovenska v polmaratóne.

Keďže organizátori OBL nemohli minulú sezónu kvôli pandemickým opatreniam ukončiť oficiálne, odmenili najlepších až v piatok 22. apríla. Ako by to bolo, keby si účastníci najprv symbolicky nezabehali. V daždivom počasí si dopriali iba päťkilometrovú trať.

Predbežný kalendár na novú sezónu sa poriadne plní a milovníkov behu čaká naozaj bohatý program. Odštartuje už v piatok 29. apríla Behom na Brabírku v Lokci. Potom bude nasledovať Rabčiansky okruh. Celú sezónu by mali uzavrieť preteky v Brezovici. Už len aby zdravie prialo. Do behania, priatelia.

Víťazi jednotlivých kategórii za rok 2021

Žiaci 6 až 11 rokov – 1. Šimon Murín (Or. Polhora), žiačky 6 až 11 rokov – 1. Eliška Malinková (Zákamené), žiaci 12 až 12 rokov – 1. Matúš Voška (Námestovo), žiačky 12 až 15 rokov – 1. Lenka Malinková (Zákamenné), dorastenci 16 až 18 rokov – 1. Samuel Florek (Bežecký klub Dolný Kubín), dorastenky 16 až 18 rokov – 1. Alexandra Jadroňová (Ťapešovo), juniori 19 až 21 rokov – 1. Matej Graňák (Or. Jasenica), juniorky 19 až 21 rokov – 1. Leart Holubová (Vavrečka), muži 22 až 39 rokov – 1. Pavol Bakoš (Chlebnice), muži 40 až 49 rokov – 1. Vladimír Madleňák (Or. Jasenica), muži 50 až 59 rokov – 1. Jozef Jagelka (Zubrohlava), muži nad 60 rokov – 1. Štefan Verníček (MK Tvrdošín), ženy 22 až 39 rokov – 1. Miroslava Strežová (Bežecký klub Dolný Kubín), ženy 40 až 49 rokov – 1. Jarmila Kakusová (KB Breza), ženy nad 50 rokov – 1. Ľubomíra Maxová (Rabča)

