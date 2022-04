Ako Beatles zastavili čas v Trstenej

Legendárni Chrobáci spievali v mestskom rozhlase v čase, keď platil prísny zákaz propagácie západnej hudby a kultúry.

Eleonóra Gremušková s fotografiou platne The Beatles, ktorá sa v roku 1964 stala hitom Trstenej. (Zdroj: Martin Pavelek)

TRSTENÁ. V roku 1964 sa v Trstenej stalo niečo neslýchané. Z mestského rozhlasu zazneli, dnes už kultové piesne Beatles, A hard day´s night a I shhould have known better.

„Ľudia ostali stáť, doslova zamrzli, ako keby sa zastavil čas, a počúvali,“ opisuje situáciu Eleonóra Gremušková, rodená Pafčugová, ktorá žije v Dolnom Kubíne. V tej dobe mala 20 rokov, bývala v Trstenej a gramofónovú platňu od Beatles podsunula spolu so svojou osemnásťročnou sestrou, svojmu otcovi, ktorý bol predseda Mestského národného výboru v Trstenej.

„Trstenej určite patrí prvenstvo. V tých rokoch asi nikde nehrali tieto nádherné skladby. A to nielen na Orave, na Slovensku ale možno aj v Československu,“ hovorí Daniela Wolfová, sestra Eleonóry Gremuškovej.

Netušil, čo urobil

„Otec nemal vôbec potuchy, kto to Beatles sú. Platňu dal hlásateľke Milke Jankoľovej, volali sme ju Milka Babicina, lebo jej matka bola babica,“ pokračuje v rozprávaní Daniela Wolfová.

„A tak sa stalo, že namiesto Lístočka z Brezy a Na silnici do Prášil, sa z ampliónov niesla hudba Beatles.“