Dolný Kubín otočil výsledok, Oravské Veselé tiež nezaváhalo

Oba oravské kluby sú v prvej štvorke tabuľky.

III. liga Stred

Rimavská Sobota – Dolný Kubín 1:3 (1:1)

Góly: 22. C. Juhász – 31. a 57. M. Otruba (1 z 11 m), 50. G. Karas

Bol to ťažký zápas. Domáci na jar ešte neprehrali, obmenili káder, majú kvalitu. V týždni trápili Dolný Kubín zdravotné problémy, preto prišli zmeny v zostave.

V úvode bola aktívnejšia Rimavská Sobota, mala prevahu.

V 21. min išla po peknom obstrelení zo šestnástky do vedenia. Oravské mužstvo sa pomaly dostávalo do tempa. Po pol hodine hry Bobčeka faulovali v pokutovom území a Otruba pokutový kop premenil. Gemerčania naďalej hrýzli, no Spišák hostí podržal.

Nápor domácich pokračoval aj v druhom dejstve. Mali dve šance, ale gól nedali. V 51. min ich schladil Karas. Vnikol do vápna a strelou popri gólmanovi dal na 1:2. Aktívny Bobček po centri Hoja vsietil gól, no pre ofsajd neplatil. V 57. min Otruba využil zlú malú domov obrancu a Dolný Kubín viedol už o dva góly. Aktivita súpera neutíchala, brejky hostí zostali nevyužité. A keď domáci nevyužili ani štandardky, o výsledku bolo rozhodnuté.

Chcem sa hráčom poďakovať za predvedený výkon a tri body. Pavol Bača

HOSTIA: A. Spišák – P. Sopúch, M. Ončák, M. Janec, F. Kolorédy, M. Machaj, M. Otruba (90. N. Ján Čillík), M. Bobček, A. Hojo, G. Karas (89. A. Jurík), E. Murín (51. P. Bača)

Oravské Veselé – Kováčová 2:0 (1:0)

Góly: 12. K. Ratica, 88. M. Šnirc

Tešia tri body, ale futbalovo sme hrali slabšie. Kováčová hrala otvorený futbal, a tak boli šance na oboch stranách. V 8. min urobili domáci chybu, ale hráč hostí ju nepotrestal. O štyri minúty dostal dobrú prienikovú prihrávku Kristián Ratica. Vnikol do šestnástky a rutinérsky otvoril skóre zápasu. Ten istý hráč mal aj o 10 minút tutovku na kopačke. Naservíroval mu ju Marián Gočal.

Tentokrát nepochodil. Aj hostia mali šancu na vyrovnanie, ale v poslednej chvíli sa vyznamenal stopér Andrej Kmeť a odvrátil loptu na roh. V druhom polčase boli hostia lepší na lopte, ale zahodili minimálne dve príležitosti. A tak v závere spečatil domáce víťazstvo Matej Šnirc. Dušan Rejduga

DOMÁCI: Feriančik – Ondrek, Kmeť, Gočal (89. Olos), Hvoľka (68. Nemček), Ťapaj, Janič, Ratica (80. Šnirc), Šmiheľ, Jurky (89. Marko), Kraľovanský