Námestovo po prehre v Púchove stratilo aj poslednú nádej na záchranu

Na lavičke domácich sedel bývalý kouč Oravcov Vladimír Cifranič.

Štvrtú aprílovú sobotu Námestovo čakal ďalší súper ohrozený zostupom do nižšej súťaže. Púchovu na jeseň podľahlo hladko 0:4. V prvej polovici sezóny trénoval naše mužstvo po Miroslavovi Trnkovi Vladimír Cifranič, ktorý teraz vedie práve celok zo stredného Považia. Námestovčanov mal teda určite dobre zmapovaných.

Nádej Námestova na záchranu v druhej lige žila už viac-menej len v teoretickej rovine a práve po tomto súboji mohla padnúť definitíva. Žiaľ, padla.

II. liga

Púchov – Námestovo 2:0 (0:0)

Góly: 52. R. Rodrigues Da Silva, 55. O. Ullman

V úvodnej 45-minútovke ukázali hostia hlavne dobrú prácu v obrane, podporenú výborným výkonom gólmana Greššáka. Ten si na svoje konto pripísal päť výborných zákrokov. Smerom dopredu to bolo však málo výrazné. Naše akcie sa po nepresných prihrávkach končili už v zárodku. Neraz nám chýbal pokoj na kopačkách. Po zisku lopty sme sa jej zbavovali až príliš rýchlo. Brankára domácich sme nedokázali prekvapiť žiadnou vážnejšou strelou. Celkovo chýbal prvému polčasu obojstranne väčší pohyb.

Aj krátko po zmene strán bolo vidieť väčšie nasadenie na strane hostiteľov. Ich štandardné situácie boli nebezpečnejšie, naše skôr ojedinelé. Predzvesťou prvého gólu bol rohový kop v 51. minúte, ktorý Pucheľ ukážkovo zatočil. Brankár Námestova musel zakročiť a vyraziť loptu nad brvno. Nasledujúci roh, ale už z pravej strany, mal gólové parametre. Ako posledný ostal pri vzdialenejšej žrdi brazílsky obranca Ramon Rodriques Da Silva a umiestnenou hlavičkou otvoril skóre zápasu.

Zakrátko sa futbalisti v bielych dresoch radovali opäť. Presný center do šestnástky našiel nepokrytého Ondřeja Ullmana. Ten to urobil najlepšie, ako mohol, a strelou z voleja nedal Greššákovi žiadnu šancu. V rozpätí troch minút si domáci MŠK vypracoval pohodlný dvojgólový náskok. Hostí tieto dva inkasované góly nenaštartovali k lepšiemu výkonu. Prechod do útoku bol často zastavený ešte pred pokutovým územím. O zakončovaní nemôže byť ani reč.

Naopak, ochranca našej svätyne sa na nedostatok práce sťažovať nemohol. V 65. minúte vykopával loptu po prieniku aktívneho Pucheľa. Po ňom to skúšal ďalší český legionár Ullman, ktorý z dobrej pozície mieril nad hornú žrď. Stupňujúci tlak Púchovčanov mohol priniesť ďalšiu zmenu skóre. V 79. minúte po rohu nasmeroval loptu do vlastnej brány Jaššo. Našťastie, na čiare stojaci Svetlošák ju odkopol do bezpečia. Dobrú šancu mal i striedajúci Hundák, no pálil len nad bránu. Ofenzívnu prevahu Cifraničovcov dokumentoval aj kapitán Mráz, ktorý ako posledný preveril Greššáka.

Námestovčania ukázali v tomto stretnutí lepšiu defenzívnu činnosť. Striedajúci hráči oživenie nepriniesli. Chýbala väčšia podpora útoku. A keď prišlo v 75. minúte zbytočné vylúčenie Chorváta, sen o zisku čo i len jedného bodu sa začal rozplývať. V zostávajúcej štvrťhodine nebolo vidno početnú výhodu domácich. Marčokovi zverenci bojovali, ale ich úsilie neprinieslo želaný efekt. Milan Švába

HOSTIA: M. Greššák – M. Habiňák, Ľ. Jaššo, V. Terentiev, P. Mäsiar, W. Andrzej Kobylarczyk (77. Š. Mydlár), N. Brodziansky, C. Biricz (77. P. Svetlošák), M. Snovák (68. S. Brnča), M. Chorvát, J. Stašák (63. M. Barutík)

ČK: 75. M. Chorvát (2. ŽK)

POVEDAL PO ZÁPASE

Tréner Roman Marčok: Tretí zápas v poradí sme odohrali veľmi dobre, i keď sme bodovo vyšli naprázdno. Som šťastný za progres, ktorý spolu robíme. Podstatnú časť zápasu, najmä v prvom polčase, sme boli futbalovejší, čo je veľmi dôležité a nám to pomôže do nasledujúcej sezóny.