Lomná sa gólovo vyšantila, divoký záver pod Roháčmi a šesťminútová otočka v podaní Oravskej Lesnej (+zostava kola a foto)

V priemere padalo v uplynulom kole viac ako štyri góly na zápas. Výnimkou bol iba zápas pod Oravským hradom.

VII. liga

Kraľovany – Vitanová 2:3 (0:0)

Góly: 48. a 69. P. Jesenský (1 z 11 m) – 62. T. Gnida, 63. S. Gnida, 77. P. Karas

V prvom polčase to nebol pohľadný futbal. Vitanová nastúpila iba s desiatimi hráčmi. Od 15. minúty už hrala kompletná. Šancu by sme prvých 45 minút asi len veľmi ťažko hľadali. Asi by som len spomenul príležitosť Jesenského, no brankár nohou vyrazil.

Domáci útočník asi ako jediný bojoval a snažil sa strhnúť mužstvo za víťazstvom. Obrana a záloha nemali svoj deň. V 48. min sa Kraľovany ujali vedenia, keď sa po rohu hlavou presadil práve Jesenský. Čakalo sa, že príde druhý gól. Udrelo však na opačnej strane.

nová hrala prevažne na brejky. V 62. min nedokázali domáci loptu odkopnúť a Timotej Gnida vyrovnal. O minútu urobil obranca hrubú chybu. Hráč hostí utiekol a hlavičkou sa presadil Stanislav Gnida.

