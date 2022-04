Futbalisti Nižnej zvládli dôležitý krok k záchrane. Všetci hráči nechali na ihrisku srdce, jasal hrajúci tréner

V dohrávke piatej ligy skupiny B sa stretli dve posledné družstvá tabuľky.

V dohrávke išlo o veľa. Pre oravský klub to bol šesťbodový zápas. V prípade prehry by na poslednom mieste strácal na svojho súpera už šesť bodov. Domáci chlapci si to uvedomovali a v správnom čase vydali zo seba maximum.

V. liga skupina B

Nižná - Važec 4:1 (1:1)

Góly: 28. T. Zboroň, 55. A. Brčák, 69. a 90. M. Mores - 37. R. Durkot

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Téma ihrísk s umelou trávou na Orave je čoraz horúcejšia. V jednej obci chýbalo málo a už sa mohlo budovať Čítajte

Prvú šancu zápasu mali hostia, keď hlavou ohrozili brankára Dávida Brčáka. V 19. min kopala Nižná pokutový kop. Brankár však Zboroňa vychytal. O pár minút sa už domáci tešili. Center Andreja Brčáka našiel Zboroňa, ktorý popri brankárovi otvoril skóre.