Sklamanie, nesplnenie cieľa, ale i pozitíva. Takto vypadala sezóna Nižnej očami trénera

Oravský florbalový klub už dlhodobo trpí na absenciu športovej haly.

Florbalisti Nižnej patria medzi slovenskú elitu už osem sezón. Šesť ročníkov po sebe bojovali vždy o medaily, no v poslednom nečakane vypadli už vo štvrťfinále. Nad ich sily bolo družstvo z Bratislavy, ŠK Lido Prírodovedec. Vyrovnanú sériu prehrali 2:3. Za kratší koniec ťahali v prvom, v treťom a v piatom zápase. „Aj keď sme mali počas väčšiny zápasov hernú prevahu, doplatili sme hlavne na niekoľkominútové výpadky a súperovu efektivitu,“ povedal tréner Patrik Bachan.

Skvelá víťazná šnúra po novom roku

Florbalová sezóna sa niesla v znamení koronavírusu a častých preložených zápasov. Veľa zápasov hrali tímy oslabené z dôvodu vypadnutia viacerých kľúčových hráčov. Výnimkou nebola ani Nižná, ktorá striedala lepšie zápasy s horšími a prvú polovicu sezóny tak balansovala okolo šiesteho miesta. „V tejto časti sezóny dostávali veľa priestoru juniori, pre ktorých to boli často nenahraditeľné skúsenosti v najvyššej súťaži, ukázali sa však vo veľmi dobrom svetle a dali tak sľubný náhľad do budúcnosti,“ povedal tréner Nižnej.

Chlapci spod Ostražice sa naštartovali za lepšími výkonmi po Novom roku. Deväťzápasovú víťaznú šnúru odštartovala prehra po nájazdoch u desiatej Dubnice. „Potešili hlavne výhry na pôde Tsunami alebo ukončenie 15-zápasovej víťaznej šnúry dominantného lídra súťaže 1. FBC Trenčín, ktorého sme porazili na domácej pôde 7:5.“ Víťazná séria vyniesla Nižnú až na druhé miesto po základnej časti.

Tréner berie vypadnutie na seba

Do vyraďovacej časti si klub z Oravy vybral za súpera ŠK Lido Prírodovedec. Víťazná vlna skončila hneď v prvom zápase. „Útlm prišiel takmer vo všetkých herných činnostiach,“ hovorí Patrik Bachan. „ Za posledných päť zápasov základnej časti sme inkasovali len 11-krát, v play-off už počas prvého zápasu osemkrát a počas série 30-krát. Presilovky, ktoré nás zdobili celú základnú časť a kraľovali sme v efektivite ich využitia, padli zo 65 percent na 15.“

Po vypadnutí v piatom rozhodujúcom zápase pred vlastnými fanúšikmi zavládol v tábore Nižnej veľký smútok. Veď sa skloňovali také slová ako finále alebo titul. „Konečné piate miesto je z môjho pohľadu určite sklamaním a nesplnením cieľa, ktorým bola pre túto sezónu účasť vo finále. Vypadnutie vo štvrťfinále ide hlavne na moju zodpovednosť, nakoľko si myslím, že som tím dostatočne nepri-pravil hlavne po taktickej stránke. Súper túto úlohu splnil na výbornú a prekvapil nás hlavne v prvom zápase série. Tento zápas by som spätne označil za kľúčový. Lido uverilo, že nás môže poraziť, a viezli sa na tejto vlne celú sériu. Aj keď sme väčšinu zápasov mali mierne herne navrch, tímový výsledok sa nedostavil. Stroskotávali sme hlavne v zakončení na blokoch súpera a keď už niečo prešlo ďalej, tak na brankároch, podávajúcich životné výkony,“ zhodnotil vypadnutie tréner Nižnej, ktorý sa s odstupom času pozerá na sezónu optimistickejšie. „Piate miesto sa vzhľadom na vývoj sezóny javí ako sklamanie, no pre malý klub zo štvortisícovej obce v konkurencii najväčších miest Slovenska je to pekné umiestnenie.“

Pozitíva a nádeje do budúcnosti

Samozrejme, sezóna priniesla viacero pozitív. Juniori Nižnej sa stali pevnou súčasťou kádra a zvládli prechod do mužskej kategórie. Jakub Košarišťan svojimi výkonmi zaujal dokonca aj reprezentačný tím a dostal pozvánku do mužskej reprezentácie. Na konci sezóny si reprezentačnú pozvánku svojimi výkonmi vypýtali aj Martin Latka, ktorý celú sezónu ťahal prvú formáciu, a takisto opora v bráne Jakub Kepšta.

„Do chodu klubu klubu sa podarilo angažovať viacerých hráčov, ktorí poctivo pomáhali s mládežou, prípadne s inými klubovými povinnosťami,“ hovorí Patrik Bachan. „Žiaľ, ako klub stále trpíme absenciou vlastnej domácej športovej haly, ktorá by dala klubu ešte väčší priestor na prácu s mládežou a tiež zlepšovanie tréningového procesu u mužov. Diskusie na obecnom zastupiteľstve prebiehajú. My v klube dúfame, že sa podarí niečo pretaviť aj na konkrétne výsledky. Obrovská vďaka patrí Stanke Zimániovej a Mariánovi Mačňákovi, bez ktorých by bol chod klubu nesmierne náročný. Takisto Majovi Klimčíkovi mladšiemu, ktorý robí perfektnú prácu s mládežou a už počas predchádzajúcich sezón sa podarilo zapracovať do extraligového tímu jeho odchovancov.“