Tvrdošín je pod bývalým trénerom Michaloviec stále stopercentný. Bobrov vybavil súpera veľmi rýchlo

Oba oravské kluby sú v štvrtej lige v prvej polovici tabuľky.

IV. liga Sever

Tvrdošín – Diviaky 2:1 (1:0)

Góly: 41. a 69. R. Repka (oba z 11 m) – 71. R. Ďanovský

Tvrdošín chcel získať tri body, no rodili sa veľmi ťažko. Bol to tretí zápas za týždeň. Húževnatý súper mal v 10. min čistú šancu. Hráč Diviak postupoval sám na brankára, no nepochodil.

Ďalej sa dočítate Aké pokyny naordinoval tréner Nemec Tvrdošínu po prestávke? Prezident klubu ŠK Tvrdošín mal z víťazstva radosť. Komu všetkému ďakoval po zápase? Čím potešili hráči Bobrova trénera? Ako sa im tak rýchlo podarilo vybaviť zápas? Za čo tréner po zápase ďakoval hráčom Bobrova?

Od tohto momentu sa domáci trošku zmobilizovali. Začali produkovať svoju hru, no rozmočený terén a súper im to komplikoval. V 41. min sa domáci dočkali. V šestnástke bol faulovaný Ishimaru a Repka jedenástku s prehľadom premenil. Hostia pôsobili veľmi dobrým dojmom, chceli určite uchmatnúť Tvrdošínu nejaký bod.

