Posledné Námestovo je po prvom víťazstve pri chuti. Doma vyšibalo aj Slovanistov (+FOTO)

V priebehu troch dní sa tešilo oravské mužstvo z dvoch víťazstiev.

Futbalisti Námestova zaknihovali na svojom trávniku počas Veľkonočného týždňa dve víťazstvá proti mužstvám bojujúcim o záchranu v II. lige. Po Bardejove padla na Orave aj rezerva Slovana. Druhé víťazstvo je o to cennejšie, že ku zranenému Farskému a Kubicovi sa po strede pridali aj Brodziansky a Svetlošák.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Námestovo už potrebovalo prvé víťazstvo. Všetkým v klube sa uľavilo (+OHLASY) Čítajte

II. liga

Námestovo – Slovan Bratislava B 2:1 (2:0)

Góly: 20. M. Veličković (vl. gól), 46. C. Biricz - 71. S. Mráz

Belasí začali duel aktívnejšie a v útočnej fáze skúšali akcie na jeden dotyk. Po jednej z nich zakončoval prudkou strelou k žrdi Jevgenjevič, no Greššák ju bezpečne kryl. Hráči MŠK ale dokázali odpovedať útočnými akciami. V strede poľa dobre pracoval Kobylarczyk a aktívny bol aj mladý Brnča. V útoku zasa odviedol počas celého duelu veľa poctivej roboty Chorvát.

Ďalej sa dočítate Akým nádherným gólom sa prezentoval Biricz? Pri domácich stálo šťastie v 58. minúte. Čo sa tam odohralo? Ako sa presadil Samuel Mráz, ligový hráč Slovanu Bratislava? Ako hodnotí duel námestovský tréner? Čo bolo podľa neho najdôležitejšie v tomto zápase?

Článok pokračuje pod video reklamou

V 20. min zakrútil rohový kop k bližšej žrdi Stašák a obranca hostí Veličkovič loptu stočil hlavou do vlastnej brány. Oba tímy pokračovali v peknom futbalovom predstavení, aj keď viac šancí mali hostia. V 28. min po kolmom pase obišiel Jevgenjevič aj brankára, no dostal sa do uhla a jeho spätnú prihrávku už Greššák zachytil. Domáci gólman sa opäť zaskvel aj v 37. min, keď na dvakrát zasahoval po hlavičke Adama Čecha.