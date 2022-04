Poznáme kandidátov na primátorov oravských miest

V Námestove dôjde k zmene určite, Milan Hubík kandidovať nebude.

ORAVA. Definitívne áno na otázku, či sa idú uchádzať o primátorské kreslo povedali nateraz na Orave traja kandidáti. Padlo aj niekoľko končených nie. Väčšina záujemcov je zatiaľ opatrná, vyčkáva na protikandidátov, má inú stratégiu alebo sa jednoducho ešte úplne nerozhodla.

Do najbližších komunálnych volieb zostáva pol roka. Nových primátorov, starostov aj poslancov do mestských a obecných zastupiteľstiev si budeme vyberať na jeseň. Súboj o primátorský post už na Orave začal. Najjasnejšie kontúry nadobudol v Námestovo.

Obaja to nevzdali

Súčasný primátor Milan Hubík končí, o možnosť postaviť sa do čela mesta na ďalšie štyri roky už nestojí. „Tak som sa rozhodol.“ Dodal, že keď bude na to čas, na záver zhodnotí svoju prácu a poďakuje obyvateľom.

Polovica voličov uplynulých komunálnych volieb si želala za primátora Milana Hubíka, vďaka ich hlasom zvíťazil nad svojimi vtedajšími súpermi Jánom Kaderom a Dávidom Tarčákom. V tejto chvíli je jasné, že obaja to nevzdali.

„Kandidatúru zvažujem. V prospech hovorí to, že mám podporu od ľudí v meste a to, že sa Námestovo nerozvíja tak, ako by bolo dobré. A čo hovorí proti, sú moje súčasné pracovné aktivity. Rozprávam sa aj s ľuďmi, čo si o tom myslia,“ prezradil právnik Dávid Tarčák.