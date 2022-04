Stolný tenis v Nižnej zažíva historické chvíle. Obec si zahrá finále extraligy

V semifinále oravskí stolnotenisti vyhrali nad Rožňavou.

Stolnotenisti Nižnej si zahrajú o slovenský extraligový titul. V semifinále vyradili Rožňavu, keď o postupujúcom musel rozhodnúť až tretí duel. V druhom domáci vyhrali 5:3. Za Nižnú urobili po jednom bode Turček, Diko a Brat.

Na druhý deň to už bola iba Nižná. Hneď v úvodnom zápase Tibor Bednár zlomil ich silného hráča a bol to asi zlomový bod. Potom sa parádnymi výkonmi predviedol trojbodový Adam Brat a jeden pridal aj Dalibor Diko. Oravský klub vyhral 5:2 a historicky sa prebojoval do finále. V ňom vyzve majstra ŠK Vydrany. Prvý zápas je na programe 26. apríla o 18.00 h. Nižná bude hrať doma.