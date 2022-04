Obec chce postaviť bazén v škole, a nielen to.

Starosta je rozhodutý veľkolepé plány dotiahnuť do finále.

ORAVA.​​Oravská Polhora predstavila odvážnu víziu rozšírenia základnej školy a jej modernizáciu, na ktorej už dlhšie pracuje. Ak by sa plány podarilo previesť do reality, žiakom by nepribudli len nové triedy, ale napríklad aj plavecký bazén, klubovňa, telocvičňa a v exteriéri veľký športový areál. Výstavba je rozdelená na etapy, môže sa robiť postupne alebo naraz.

„Momentálne hľadáme peniaze z viacerých zdrojov, z ktorých by sme vedeli rozšírenie financovať a veríme, že sa nám to raz podarí,“ povedal starosta Michal Strnál.