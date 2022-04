Desať statočných na Bzinách, futbalový hlad v Sihelnom a nešťastná prehra Vitanovej (+ZOSTAVA KOLA)

Vedúca trojica siedmej ligy sa konkurentom vzďaľuje.

VII. liga

ŠK Sedem – Istebné 7:2 (4:1)

Góly: 25. a 60. D. Kosmeľ, 36. a 63. J. Pindura, 35. E. Polák, 38. a 73. F. Jendroľ – 5. Š. Lach, 85. P. Jánosdeák

Pôvodne sa mal hrať zápas na prírodnom ihrisku v Kline, no napokon sa odohral na umelej tráve v Námestove. „Dve hodiny pred zápasom nám volali z ŠK Sedem, že sa hrá na umelej tráve, lebo ihrisko v Kline je nespôsobilé,“ povedal vedúci družstva z Istebného Ján Michalic.

Hostia súhlasili, i keď pricestovali vo veľmi oklieštenej zostave. V základnej zostave dokonca nastúpil 55-ročný predseda OŠK Juraj Bednár. „Chýbalo nám asi päť hráčov zo základov. Kapitán bol vykartovaný, niektorí chlapci mali covid. V bránke nastúpila trojka, ktorá chytala zápas po dlhej dobe. Od začiatku hrali aj dvaja dorastenci,“ vysvetlil Michalic.

Ďalej sa dočítate Akým nádherným spôsobom sa presadil ofenzívny líder Or. B. Potoka Samuel Zemančík? Vitanová nešťastne prehrala vlastencom v závere. Čo za chybička sa tam udiala? Bziny zažili víťazný krst nových dresoch. Prečo budú dlho naň pamätať? Sihelné bolo hladné po futbale. Ako videl zápas Martin Ferneza? Zápas Vasiľova proti Veličnej sa odohral na umelej tráve. Ako sa rodila výhra hostí? Ktorí hráči sa dostali do prvej zostavy kola?

Prekvapujúco však vyšiel úvod lepšie Istebnému. Už v 5. min sa po štandardnej situácii zavesil do hlavičky Štefan Lacha a trafil nádherne od brvna. O pár minút mohlo byť už 0:2. Lenže Gregor Bartoš zahodil nemožné. Išiel sám na brankára, no loptu si hodil na dlhú nohu. Brankárovi však vypadla, no potom asi z dvoch metrov prestrelil.