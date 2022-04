Majstrovstvá Slovenska v Oravskej Lesnej sa zapísali do histórie slovenského pretláčania rukou

Viacerí pretekári mali možnosť súťažiť pred krásnou diváckou podporou.

Kultúrny dom v Oravskej Lesnej praskal vo švíkoch, vôkol sa to hemžilo silnými rukami. Vo vzduchu sa hmýrili obláčiky magnézia a všade bolo cítiť vôňu thajskej aromatickej masti. Hoci vonku hlásal teplomer mínus päť stupňov, vo vnútri to vrelo kvalitnými zápasmi.

Vyše 130 pretekárov z celého Slovenska prišlo zabojovať o titul národného majstra do najchladnejšej obce Slovenska, čo potvrdilo aj sobotňajšie počasie. V sále vládla vynikajúca atmosféra.

Kvalifikačné zápasy odštartovali od jedenástej hodiny, finálové zápasy sa nakoniec posunuli o trošku neskôr, vzhľadom na veľký počet účastníkov. Na dobré sa však naozaj oplatilo počkať. Kluby bojovali o získanie titulu, cena nakoniec ostala doma zásluhou pretekárov z KASprof Security Bul team Orava.

Niektoré tituly ostali v Oravskej Lesnej

Málokedy sa stáva, že celú kategóriu obsadia pretekárky z jedného klubu. Tak to bolo v prípade junioriek do 15 rokov zásluhou domácich Denisy Barošovej, Sandry Hrkľovej a Lenky Chmárovej. Podobne to bolo aj v kategórií Disabled ženy open, ktorá mala svoju historickú premiéru. Popredné priečky obsadila Alena Mrekajová a Zuzana Jurinová z KASprof Security bul team Orava. „Bola to moja premiéra a všetko bolo pre mňa nové, rýchle a náročné,“ hovorí Alena Mrekajová. „Nevedela som, čo môžem od toho čakať, nakoniec sa tvrdý tréning vyplatil a domov som si odniesla prvé a druhé miesto a hlavne nezabudnuteľný zážitok. Touto cestou chcem poďakovať mojim spolubojovníkom z klubu za ich ochotu pomôcť a ctené rady, ktoré do budúcna chcem zúročiť ak mi to zdravie dovolí.“

Titul majsterky Slovenka si na konto pripísala rodáčka z Oravskej Lesnej Natália Richterová v kategórií juniorky U21 nad 60 kg na ľavačku, v pravačke zase hviezdila Dominika Barošová. Obrovskú podporu domáceho publika mala Ema Miterková, ktorá sa stala vicemajsterkou Slovenska na obe ruky v kategórií juniorky U21 do 60 kg. „S majstrovstvami som veľmi spokojná,“ hovorí Miterková. „Skončila som síce na druhých priečkach, ale mala som náročné a vydarené zápasy, na ktoré som hrdá. Bol to zážitok súťažiť pred domácim publikom. Prišla rodina a veľa kamarátov, ktorí ma neustále podporovali, natáčali a kričali mi. Síce som nevyhrala každý zápas, ale vyhrala som najlepšie publikum.“

Kategória ženy nad 60 kg už tradične na obe ruky patrí hviezde zo Žaškova, Barbore Bajčiovej. Bronz na ľavú ruku ostal doma vďaka Natálií Richterovej.

Prvý raz priamy prenos

Kvalitná príprava chlapcov z KASprof Security bul team Orava sa prejavila aj na výsledkoch. Stanislav Richter sa stal majstrom Slovenska na pravú i ľavú ruku v kategórií U21 do 70 kg a svoje kvality opäť potvrdil v kategórií juniori U18 nad 80 kg Miroslav Pavčo. V kategórií masters muži do 90 kg vybojoval zlato Peter Baroš

Za stolíkom sme mali možnosť vidieť zaujímavé súboje, medzi nimi aj súboj titanov prezidenta Slovenskej asociácie pretláčania (SAPR) Jána Germánusa a viceprezidenta SAPR Petra Kasana. Popri organizácií si Peter Kasan opäť zasúťažil a získal bronz na ľavú ruku v kategórií muži do 90 kg.

„So súťažou som nad mieru spokojný, prišlo najviac športovcov v histórii, po prvýkrát v histórii išiel priamy prenos z majstrovstiev a po prvýkrát v histórii sme otvorili kategóriu pre zdravotne znevýhodnené ženy. Jubilejné 30. majstrovstvá Slovenska sa zapíšu do histórie slovenského pretláčania rukou. Chcem sa poďakovať hlavne môjmu klubu, ktorý mi pomáhal s organizáciou a zároveň im chcem pogratulovať k titulu majstra Slovenska medzi klubmi. Veľké ďakujem patrí obci Oravská lesná na čele so starostom, ďalej sa chcem poďakovať vedeniu SAPR na čele s prezidentom Jánom Germánusom a všetkým rozhodcom a športovcom. Boli to krásne preteky, plné skvelých zápasov,“ vyjadril spokojnosť viceprezident SAPR Peter Kasan.