Zjazdoví lyžiari z Oravy patrili na Slovensku medzi najlepších

Pretekári nad 35 rokov majú stále chuť súťažiť.

S marcom sa viaže hlavne začiatok jari, no na lyžiarskych svahoch vrcholí sezóna. Veteráni z Oravy dosiahli v tomto mesiaci niekoľko krásnych úspechov.

V prvej polovici sa konali v Bachledovej doline majstrovstvá Slovenska v zjazdovom lyžovaní v kategórii Masters a Open. Náš región mal v štartovom poli päťčlenné zastúpenie a každý z nich si odniesol aspoň jednu medailu. Najviac sa darilo Jozefovi Dibdiakovi, ktorý v kategórii 60 až 64 rokov skončil v slalome druhý a obrák vyhral.

„Po zranení sa už doťahujem výkonmi, tam, kde som bol pred roztrhnutím Achillovej šľachy. Oblúky začínajú byť čistejšie a rýchlejšie,“ povedal pretekár Klubu lyžiarov Oravy. Darilo sa aj jeho kolegom. Juraj Žilinčík si vyjazdil tiež dva kovy. V skupine mužov od 65 do 69 rokov skončil strieborný v obrovskom slalome a bronzový v slalome. Marek Revai sa zaskvel druhým miestom (obrovský slalom 35 až 39 rokov). Oravcov na pódiu ešte doplnili Leonard Bobček z TJ ZVL Dolný Kubín (2. miesto v obrovskom slalome 60 až 64 rokov) a Mária Ďurecová z Nižnej (1. miesto v obrovskom slalome 70 až 74 rokov).

O dva týždne súťažili lyžiarski veteráni znovu na Štrbskom plese. Podujatie bolo zaradené do Svetového pohára Masters, takže konkurencia bola veľká. Zároveň sa týmito pretekami ukončil Slovenský pohár, do ktorého sa lyžiarovi započítavalo osem najlepších výsledkov z jedenástich. Dobrú formu znovu potvrdil Jozef Dibdiak, ktorý v zahraničnej konkurencii obsadil dve druhé miesta (slalom a obrovský slalom) a jedno štvrté miesto (slalom).

Celkovo sa stal víťazom Slovenského pohára v kategórii od 60 do 64 rokov. „Ani neviem, ktorý je to pohár,“ hovorí. „Na Slovensku sme skončili, ale ešte možno pôjdem na preteky Svetového pohára do Francúzska. Uvidím, ako mi to finančne vyjde. Na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku som nebol, vychádzali draho.“ V Slovenskom pohári sa v konečnom umiestnení dostali vysoko aj ďalší Oravci. Ján Vozárik (55 až 59 rokov) a Juraj Žilinčík (65 až 69 rokov) skončili na druhom mieste a Leonard Bobček tretí (60 až 64 rokov).

