Osem futbalových štadiónov na Orave sa vynoví. Prerobia sa šatne, závlahy a možno pribudne aj nová tribúnka

Do nášho regiónu poputuje celkovo zo Slovenského futbalového zväzu 93-tisíc eur.

Amatérske futbalové kluby, ale aj iné subjekty, sa mohli od 29. novembra do 10. januára prihlasovať do projektu EURÁ z EURA, ktorý vyhlásil Slovenský futbalový zväz (SFZ). Projekt má slúžiť na zlepšenie úrovne športovej infraštruktúry amatérskeho futbalu. Výkonný výbor SFZ schválil, že prerozdelí finančné prostriedky vo výške 2,55 milióna eur.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Policajt z Oravy prekvapil v Bratislave všetkých. Za úspechom stojí hlavne rodina Čítajte

Uchádzači ho môžu využiť na výstavbu alebo obnovu tréningových ihrísk a plôch s prírodnou alebo umelou trávou, hlavných hracích plôch futbalových ihrísk a štadiónov, výstavbu a rekonštrukciu tribún, športového zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa), na nákup a inštaláciu zavlažovacích systémov, vybudovanie osvetlenia hracích plôch, ale aj na iné podobné účely, ktoré naplnia ciele projektu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Termín schvaľovania projektov bol do 15. marca. Zoznam úspešných žiadateľov zverejnil SFZ v utorok 5. apríla. Celkovo sa prihlásilo 557 subjektov, úspešných žiadateľov bolo 226. Pri schválených uchádzačoch sa zohľadňovali kritériá uverejnené vo výzve na predkladanie žiadostí a zároveň sa bral ohľad na to, že objem žiadostí prevyšoval, viac ako päťnásobne, disponibilné a alokované zdroje. Finančné príspevky budú môcť uchádzači vyčerpať do 30. apríla 2023.

Dostali o mnoho menej ako žiadali

Z Oravy uspelo osem subjektov. Všetky žiadali viac ako im schválili. V konečnom dôsledku sú však radi aj za takú sumu. „Naprojektovali sme sumu 60-tisíc eur,“ hovorí predseda TJ Novoť Pavol Mikolajčík.

Ďalej sa dočítate Ako plánuje využiť schválené prostriedky TJ Novoť? Koľko žiadali a dostali vo Veselom? Čo chcú urobiť za tie peniaze? Kde už nebude treba ručne polievať trávniky? Kde by chceli na Orave spraviť novú tribúnku pre fanúšikov? Čo s peniazmi plánuje urobiť Zubrohlava a Veličná?