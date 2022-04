Vodič jazdil zo strany na stranu, nafúkal tri promile

Pavol upútal pozornosť policajnej hliadky podozrivou jazdou.

BREZA. Vyzeralo to ako prvoaprílový žart, no vodičovi nakoniec do smiechu nebolo. Opitý ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky., skončil v policajnej cele.

Obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 48-ročný Pavol, ktorý v piatok 1. apríla večer jazdil na Škode po ceste v Breze. Svojou jazdou zo strany na stranu upútal pozornosť policajnej hliadky z Obvodného oddelenia Policajného zboru Zákamenné, ktorá ho následne zastavila.

„Počas kontroly sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,48 mg/l čo je 3,08 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu,“ povedal krajský policajný hovorca Radko Moravčík. Nezodpovedný vodič prišiel o vodičský preukaz a vytriezvel v policajnej cele.

Policajti odhalili v uplynulom 12. týždni v Žilinskom kraji 28 vodičov motorových vozidiel pod vplyvom alkoholu. Siedmi mali výsledok nad jedno promile, 21 vodičov nafúkalo do jedného promile. Dvaja vodiči sa odmietli podrobiť dychovej skúške. Traja pod vplyvom alkoholu spôsobili dopravnú nehodu.

Dychové skúšky potvrdili pitie alkoholu pre jazdou aj u 23 vodičov nemotorových vozidiel.

