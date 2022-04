Oravci sa chodia zabávať do nočných podnikov v Ružomberku

Tínedžer z okresu Námestovo nafúkal viac ako promile.

ORAVA/LIPTOV. Uvoľnenie protipandemických opatrení so sebou prinieslo zvýšený pohyb ľudí nielen na uliciach ale aj v nočných baroch a zábavných podnikoch. Medzi návštevníkmi sú aj mladí ľudia, ktorí ešte nemali 18 rokov. Zakázané to nemajú, no alkohol piť nemôžu.

Viacerí zákaz nerešpektujú, čoho dôkazom je akcia mestskej polície v Ružomberku. Počas jednej marcovej piatkovej noci, prichytili za štyri hodiny až desiatich ľudí mladších ako 18 rokov, ktorí pili alkohol na ulici, pričom zákaz konzumácie alkoholu na verejnosti platí v tomto meste pre všetkých bez rozdielu veku.

Prišli si po nich rodičia

Medzi odhalenými bol aj 17-ročný rekordér z okresu Námestovo, v dychu mal až 1,6 promile alkoholu. Medzi dievčatami najviac nafúkala 16-ročná Liptovskomikulášťanka, prístroj ukázal 0,94 promile.