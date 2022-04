Bezplatné rozbory vody nerobili ani vodárne, ani hygienici

Prvá akcia po dvoch rokoch protipandemckých opatrení bola iná ako zvyčajne.

ORAVA. Tohtoročný Svetový deň vody priniesol zmenu. Bývalo zvykom, že túto príležitosť využívali Oravci na bezplatné vyhodnotenie koncentrácie dusičnanov vo vzorkách vody. Dlhší čas to nebolo možné kvôli pandémii. Vďaka uvoľneniu opatrení Oravská vodárenská spoločnosť (OVS) aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) po dvoch rokoch opäť pripravili bonus pre verejnosť, akciu zdarma tento raz ale neponúkli.

„Rozbor vzorky vody, ktorý sme bezplatne poskytovali, zahŕňal len stanovenie koncentrácie dusičnanov,“ povedal Marcel Bakoš, výrobno-technický riaditeľ OVS.

„Išlo o jednoduchý test, ktorý sme robili lakmusovým papierikom. Výsledok sme vedeli zistiť do niekoľko minút. Nebola to takzvaná minimálna analýza vody podľa platnej legislatívy, v rámci ktorej sa vyhodnocuje 25 ukazovateľov. V roku 2019 obyvatelia priniesli 105 vzoriek vody, 15 percent z nich prekročilo limitnú hodnotu. Tak sme to robili doteraz. Ale na tohtoročný deň vody sme sa inšpirovali aj ostatnými vodárenskými spoločnosťami a urobili sme zmenu.“

Namiesto bezplatného stanovenia koncentrácie dusičnanov vo vzorkách vody ponúkla OVS rozsiahlejší laboratórny rozbor so zľavou 30 percent, s vystavením akreditovaného protokolu o skúške vzorky vody.

“ Náš názor je taký, že keď sa kontrolujú len dusičnany a dusitany, nie je to dostačujúce. „ Bibiana Baranovičová, vedúca odd. HŽP RÚVZ DK

Záujem bol malý

Za cenu približne 90 eur si mohli dať obyvatelia skontrolovať vodu z vlastných vodných zdrojov.

V rozsahu minimálnej analýzy, ktorá zahŕňa vybrané mikrobiologické, biologické a fyzikálno-chemické ukazovatele predpísané legislatívou. Kto o ňu prejavil záujem, ušetril oproti štandardnej cene 40 eur. Zľava platila len na objednávky prijaté vo vyhradených dňoch, počnúc Svetovým dňom vody. A pre obyvateľov, nie pre podnikateľov. Objednané odbery vody a vyhodnotenia bude OVS robiť priebežne do konca roka, podľa harmonogramu výjazdov.