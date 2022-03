V Dolnom Kubíne spoznali najlepšieho športovca a kolektív za uplynulý rok

O ocenených rozhodovala Komisia školstva, mládeže a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Dolnom Kubíne na základe nominácií športových klubov v meste.

Dolný Kubín spoznal v marci najlepšieho športovca a športový kolektív mesta za rok 2021. Množstvo ocenených sa umiestnilo na popredných priečkach vo svojich športových disciplínach, či už na Slovensku alebo vo svetových pretekoch. Vybrať najlepšieho športovca nebolo preto ani tento rok jednoduché aj kvôli pandémii koronavírusu.

„Mesto Dolný Kubín pravidelne oceňuje ľudí, ktorí sa venujú športu. Slávnostným oceňovaním im chceme poďakovať za úspechy a reprezentáciu nášho mesta doma a v zahraničí. Zároveň je veľmi dôležité vyzdvihnúť aj mladých ľudí, keďže sú budúcnosťou pre nás všetkých a najmä športu v Dolnom Kubíne. Okrem toho sú aj inšpiráciou a vzorom pre tunajšiu mládež,“ povedala po slávnostnom vyhlásení výsledkov Andrea Barienčíková, prednostka Mestského úradu v Dolnom Kubíne.

Najúspešnejším športovcom mesta Dolný Kubín za rok 2021 je po prvýkrát kulturista Peter Tatarka, ktorý reprezentuje FC Dynamik Dolný Kubín. Vo svojom juniorskom veku ukazuje obrovský talent. Už v roku 2019 obsadil na Majstrovstvách sveta v kulturistike 5. miesto, ktoré v minulom roku výrazne vylepšil a stal sa Majstrom sveta v klasickej kulturistike, v kategórii muži nad 180 centimetrov. Na Majstrovstvách sveta v klasickej Games kulturistike v kategórii muži si vybojoval výborné 2. miesto.

„Znamená to pre mňa veľmi veľa, som rád, že som si mohol ocenenie prevziať osobne, keďže to mám z Prahy dosť ďaleko. Vďaka tomu som sa dozvedel, koľko skvelých športovcov je v tomto meste. Čaká ma ďalšia sezóna, opäť je tu kolobeh tréningov, aby som opäť získal podobné umiestnenia. Vrcholom mojej prípravy budú majstrovstvá sveta,“ ozrejmil Peter Tatarka, najúspešnejší športovec mesta Dolný Kubín za rok 2021.

Najúspešnejším športovcom mesta Dolný Kubín za rok 2021 je po prvýkrát kulturista Peter Tatarka, ktorý reprezentuje FC Dynamik Dolný Kubín. (zdroj: Martin Buzna)

V kategórii najúspešnejší športový kolektív bodoval Mestský futbalový klub Dolný Kubín, ktorému sa podarilo v kategórii muži vybojovať prvé miesto v 4. lige a postúpiť tak do 3. ligy. Futbalisti vyhrali všetky súťažné stretnutia a nestratili ani bod. Okrem toho úspešne účinkovali v Slovenskom pohári, keď v 3. kole vyradili aj extraligový Liptovský Mikuláš 3:2, čím sa prebojovali do 4. kola, v ktorom potrápili aj extraligovú Žilinu, keď prehrali 2:3 po penalte na konci stretnutia. „Veľmi si vážim toto ocenenie, pretože žiadny úspech nie je zadarmo a je za ním veľa tvrdej a namáhavej roboty. Vnímam to ako komplexné hodnotenie klubu, každého člena, od prípravky až po dospelých, ktorí sa momentálne pričinili o to, že klub je na piedestáli. Získané ocenenie je pre nás záväzkom do ďalšej práce, aby sme opäť priniesli takéto významné úspechy,“ uviedol tréner futbalového A-čka MFK Dolný Kubín Pavol Bača.

Slová trénera doplnil najlepší strelec MFK Dolný Kubín Matúš Otruba. „Sme veľmi vďační, že práve náš klub získal tento titul. Je to veľké ocenenie za naše výkony a rovnako veľké zadosťučinenie do budúcnosti.“

Aj v Dolnom Kubíne majú športové kolektívy významný prínos pre rozvoj športu. Práve tímový šport a formovanie individualít v tímoch podporuje dôležité vlastnosti pre život jednotlivca ako sú húževnatosť, vytrvalosť a disciplínu. Medzi ocenenými kolektívmi boli aj H.I.T.S. Vzpieranie Dolný Kubín, Žatva 90, Triatlon team Dolný Kubín a Kubínske bedmintonové šelmy Dolný Kubín.

Úspešnými športovcami mesta bez určenia poradia sa stali Peter Kokoška (kulturistika), Jakub Bubniak (kulturistika), Martin Sagan (kulturistika), Soňa Stanovská (vodné športy), Filip Lizák (triatlon), Jakub Stanovský (vodné športy), Miroslav Janíček (vzpieranie), Dominik Chovanec (vzpieranie), Terézia Chovancová (vzpieranie) a Michal Holub (triatlon). V kategórii do 15 rokov si ceny odniesli Linda Urbanová (plávanie), Petra Škulcová (atletika), Juraj Lešňovský (atletika), Ľubomír Bajči (vzpieranie), Filip Pagáčik (vzpieranie) a Eva Mikulášová (triatlon). V kategórii úspešní veteráni mesta ocenenie získali Katarína Marettová (atletika), Jaroslav Lupák (atletika), Peter Janíček (vzpieranie), Eduard Grácik (triatlon), Ján Mičík (triatlon) a Jozef Dibdiak (lyžovanie).

Laureátmi za dlhoročnú prácu pre rozvoj športu v meste Dolný Kubín sa stáli Peter Poracký a Ondrej Kavuljak.