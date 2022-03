Mokradský most bol slávny, ustál najtragickejšiu povodeň

Architektonické dielo považovali súčasníci pre jeho krásu za rovné hradu.

DOLNÝ KUBÍN. Dnes už len málokto vie, že sa kedysi ponad rieku Oravu týčil architektonický skvost Mokradský most. Pred viac ako dvesto rokmi bol slávny a svojou atraktivitou radený na úroveň Oravského hradu.

“ Nezvyčajný tvar tohto mosta vzbudzuje úžas prostých, smelosť konštrukcie zasa obdiv vzdelaných cestujúcich. „ Spisovateľ Alojz Medňanský

V roku 1826 vyšla po nemecky napísaná kniha Alojza Medňanského Malerische Reise auf dem Waagflusse, ciže po slovensky Malebná cesta dolu Váhom. Turčiansky rodák šľachtického pôvodu v nej opísal svoju plavbu po rieke Váh a zaujímavosti počas nej.

Pri svojich cestách sa dostal okrajovo aj na Oravu a pri popise Mokradského mosta použil tieto slová:

,,Cez prudkú Oravu vedie hradská pod zakrytou chodbou s architektonicky ozdobeným, murovaným portálom. Je to chýrny most, ktorého jediný, pol štvrta siahy široký oblúk, sa klenie ponad celú rieku. Nezvyčajný tvar tohto mosta vzbudzuje úžas prostých, smelosť konštrukcie zasa obdiv vzdelaných cestujúcich.“

Ustál hroznú skúšku

Mokradský most mal murované aj drevené časti. Patril k najkrajším a najvýznamnejším stavbám svojho času, postavili ho v roku 1801 a jeho budovateľom bol cisársko-kráľovský riaditeľ cestných stavieb v Halíči Ján Gross. Most bol súčasťou novovybudovaného úseku cesty z Mokrade do Oravského Podzámku cez Kňažiu, na hlavnom ťahu spájajúcom centrum Uhorska s Poľskom a Pobaltím.