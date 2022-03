V Zubrohlave vzplanuli vášne, jasenickí futbalisti predviedli uragán (+ 3 fotogalérie)

Hneď prvé jarné kolo spojilo v piatej lige tri derby zápasy oravských mužstiev.

V. liga skupina B

Zubrohlava – Vavrečka 4:1 (1:1)

Góly: 5. Michal Čiernik, 60. M. Ferenčík, 83. P. Jagnešák, 88. J. Václav – 15. M. Holmík

Derby zápas ponúkol všetko – góly, krásnu divácku návštevu a poriadne emócie. Už v 5. min išla favorizovaná Zubrohlava do vedenia. Cez dvoch hráčov sa uvoľnil Milan Ferenčík, vnikol do šestnástky a Michal Čiernik už nemal problém loptu poslať do siete.

Potom však Sokol na dlhé minúty dolietal a smerom dopredu nevedel nič vymyslieť. Vavrečka ožila a prišlo aj vyrovnanie. Po rohu Juraja Kurtulíka sa zavesil do vzduchu viacero hráčov a jeden ju tečoval. Vyzeralo to na vlastný gól. Rozhodca ho napokon uznal Kurtulíkovi.

