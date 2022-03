Dolnému Kubínu to proti Lučencu nejde, Oravské Veselé s Čadcou znovu neinkasovalo

Rozdiel v tabuľke sa medzi oravskými klubmi stiahol na tri body.

Oravské kluby vstúpili do jarnej časti už v sobotu. Dolný Kubín cestoval do Lučenca, s ktorým na jeseň prehral doma 1:2. Oravské Veselé si to zamierilo do Čadce, s ktorou na jeseň vyhralo doma 3:0.

Lučenec - Dolný Kubín 3:2 (2:1)

Góly: 2. J. Mijušković, 5. V. Tsilosani, 80. M. Tannhauser - 24. M. Bobček, 50. K. Lukáčik

Dolný Kubín mal katastrofálny úvod do zápasu. Urobil veľké hrúbky v defenzíve a v 5. min už prehral dvojgólovým rozdielom. Súpera posadil na koňa. Mohlo byť aj 3:0, no loptu hostia vykopli z bránkovej čiary. V 10. min bolo nebezpečne aj na druhej strane. Kolorédy ale nedal. Postupne sa oravskí futbalisti dostávali do zápasu. V 24. min začal akciu Bača, posunul Otrubovi, ten Bobčekovi a bolo 2:1.

