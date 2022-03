V Kubíne dnes začína korčuľovanie zdarma

Mesto otvorilo po rekonštrukcii zimný štadión pre verejnosť.

DOLNÝ KUBÍN. Radnica zrekonštruovala zimný štadión. Po dlhšom čase je opäť otvorený. Verejnosť si môže užívať bezplatné korčuľovanie. Akcia začína dnes, v sobotu 26. 3. 2022 od 17. do 19. hodiny a pokračuje tento víkend nedeľným grátis korčuľovaním v dvoch vyhradených časoch, od 13. do 14.30 a potom od 15. do 16.30.

"Korčuľovanie bude pre všetkých zdarma až do konca apríla. Ide o formu poďakovania za trpezlivosť počas rekonštrukcie," povedal zástupca primátora Matúš Lakoštík.

Rekonštrukcia zimného štadióna v Dolnom Kubíne stála 700-tisíc eur. Práce trvali celú zimnú sezónu. Štadión má zrekonštruované šatne, ktoré sú plne bezbariérové. Pribudlo moderné osvetlenie, nová rolba, obnovy sa dočkala aj strojovňa chladenia. Stará 28ročná technológia už bola v nespoľahlivom stave a hrozil nielen výpadok chladenia, ale aj vážnejší únik čpavku.

"Nový systém chladenia je bezúdržbový, úspornejší a na svoj chod potrebuje už len 1,5 tony čpavku. To je oproti starému systému, kedy bolo potrebných šesť ton čpavku, zníženie o 75 percent," skonštatoval Martin Buzna z kancelárie primátora dolnokubínskej radnice.

Pôvodne predpokladanú sumu financií potrebnú na rekonštrukciu viac ako 800-tisíc eur sa podarilo samospráve znížiť verejným obstarávaním na približne 690-tisíc eur. Polovicu finančných prostriedkov získalo mesto z Fondu na podporu športu, druhú zaplatilo zo svojich prostriedkov.