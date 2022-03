Pred jarnou časťou sa prihovára šéf futbalu na Orave

Cez víkend 26. a 27. marca štartujú v našom regióne všetky futbalové súťaže.

Vážení športoví priatelia, kolegovia!

Začíname. Po ťažkom a nie príjemnom období by sa mala začať jarná časť našich futbalových súťaží bez obmedzení, teda v normálnom režime. Verím, že sa tak stane a že nám to aj vydrží.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rabča nevzdáva boj o prvé miesto, silná môže byť aj Novoť. Jarná časť začne bez najlepšieho strelca ligy Čítajte

Musíme sa však o to pričiniť aj my všetci, hlavne svojím zodpovedným prístupom. Neľahké minulé obdobie zanechalo aj na našom futbale veľa nepriaznivých stôp. Naša futbalová rodina sa však doteraz vždy dokázala vyrovnať s ťažkosťami, ktoré ju postihli. Preto verím, že sa tak stane aj teraz. Chce to len trpezlivosť, vzájomné pochopenie a vzájomnú úctu. Stále treba mať na pamäti, že ide len o hru, ktorá by nám mala prinášať radosť, zábavu a potešenie. Nuž snažme sa urobiť čo najviac pre to, aby to tak bolo.

Prajem všetkým, aby s čo najväčšou chuťou, zápalom a odhodlaním vykročili do jarnej časti nášho súťažného ročníka tou správnou nohou.

Vladimír Mušák, predseda Oravského futbalového zväzu

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na hráčskom trhu bolo pomerne rušno. O postup sa hlási viacero záujemcov, dva kluby ani netrénovali Čítajte

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bývalý tréner Michaloviec pomôže mužstvu zo štvrtej ligy. Šéf klubu verí, že futbal v meste prebudí Čítajte