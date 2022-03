Zaplnená hala si postupové oslavy nevychutnala. Nižná nečakane vypadla (+foto a video)

Štvrťfinálovú sériu florbalovej extraligy mužov rozhodol až piaty duel.

Fanúšikovia Nižnej opäť potvrdili, že patria medzi najlepších na Slovensku. Športovú halu zaplnili v rozhodujúcom piatom dueli štvrťfinálovej série takmer do posledného miesta. Prišli mladšie i staršie generácie. Každý chcel pomôcť svojim hlasom k postupu do semifinále.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tešili sa, akoby boli majstri. Dubnica vyhrala na Orave. V námestovskom drese debutoval dorastenec (+ 60 fotiek) Čítajte

Od úvodného buly to bola veľká taktická bitka. Lido Prírodovedec sa zameral na pozornú obranu. Zblokoval veľké množstvo striel a ak nejaká loptička prešla, v bráne bol skvelý Gabriel Mészáros. Súperovi vychádzali brejky a po jednom sa ujal vedenia. V 15. min dostal tvrdý hit pri mantineli Marcel Nákačka a domácim sa núkala v presilovke možnosť na vyrovnanie. Udrelo však na opačnej strane a bolo 0:2.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/9RhgLVLYxOA

Článok pokračuje pod video reklamou

Po prestávke sa hralo celú prostrednú časť takmer na jednu bránu. Nižná zavrela súpera, vyzeralo to, ako keby hrala presilovku. Fanúšikov na tribúne rozjasal až v 33. minúte Tomáš Reguly, ktorý trafil horný kút brány. Zdalo sa, že to bude ten správny impulz za obratom. Lido však v tomto zápase fantasticky bránilo. Blokovalo všetky strely, hralo veľmi skúsene. Nižná si nevedela s týmto vôbec poradiť. Takisto jej zlyhávala aj koncovka. Veľa striel mierilo vedľa brány.

Ak si chceli florbalisti spod Ostražice predĺžiť sezónu, museli v poslednej tretine zlomiť skalopevnú obranu. Lido však bol jeden veľký balvan, ktorý to nedovolil. Pridal ešte tri góly a na Orave oslavoval postup do semifinále.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Bývalý tréner Michaloviec pomôže mužstvu zo štvrtej ligy. Šéf klubu verí, že futbal v meste prebudí Čítajte

Na druhej strane prevládalo veľké sklamanie, veď sa po výbornej základnej časti opäť ozývali slová na titul. „Prežívame veľký smútok, samozrejme,“ hovorí kapitán Matúš Medžo pre Slovenský zväz florbalu. „Mali sme vyššie ciele v tejto sezóne ako vypadnúť v štvrťfinále. Ale treba proste uznať, že súper sa na nás pripravil v celej sérii výborne. My sme nestačili zareagovať a v rozhodujúcich chvíľach sme my, skúsenejší hráči, ktorí sme to mali potiahnuť, bohužiaľ zlyhali. Chcem sa poďakovať skvelým fanúšikom. Verím, že do budúcej sezóny to bude ešte lepšie.“

5. zápas Nižná - Lido Prírodovedec 1:5 (0:2,1:0,0:3), konečný stav série: 2:3

Gól: T. Reguly (P. Čuporák)