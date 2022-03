Štvrtoligisti z Oravy majú ambície vysoké, veď sa aj riadne posilnili. V jednom klube prišlo až osem nových hráčov

ŠK Olympia Bobrov vkladá veľké nádeje do novej posily od útoku.

ŠK Tvrdošín

Po neuspokojivej jesennej časti, po ktorej Tvrdošín zimoval na deviatej priečke, deklaroval prezident klubu Peter Machunka hráčske zmeny. „Každý sa musí vyjadriť, či chce hrať za Tvrdošín. V niektorých zápasoch to vyzeralo, že nie. Máme vytvorené veľmi dobré podmienky a tak to musí aj vyzerať. Zmením aj to, že tu bude veľká konkurencia.“

Neostalo iba pri slovách. Klub patril medzi najaktívnejších na hráčskom trhu. Najprv sa však rozlúčil s ofenzívnou oporou z Japonska Yushim Shimamurom. Odišiel na hosťovanie do prvoligových Michaloviec. „Prajeme len to najlepšie v jeho novej kariére. Ďakujeme za prácu v Tvrdošíne. Sme na neho hrdí.“

