Rabča nevzdáva boj o prvé miesto, silná môže byť aj Novoť. Jarná časť začne bez najlepšieho strelca ligy

Najvyššia oravská súťaž môže byť na jar ešte veľmi zaujímavá. Čo sa zmenilo v kluboch počas zimy?

OFK Leštiny

Zimnú prípravu odštartovalo mužstvo pod vedením trénera Mariána Melicherčíka na začiatku januára. Stretávalo sa v hale a niektorí hráči trénovali individuálne. Káder ostal pokope, nikto pred jarnou častou mužstvo neopustil. Ešte doťahujeme dve hosťovania. Jedná sa o hráčov z liptovskej súťaže, obaja sú odchovancami Dolného Kubína. Jeden by bol do obrany, druhý do zálohy.

Pred jarnou častou nemáme veľké ambície a ciele. Chceme sa baviť futbalom, baviť našich fanúšikov a robiť dobré meno obci. Matej Michna

