V Kline čaká na rozdanie šesťsto kompostérov, Bziny spestrili deťom jarné prázdniny, Tvrdošín zrekonštruoval strechu kina.

Kino Javor v Krásnej Hôrke postavili v osemdesiatych rokoch, jeho budovu využíva Tvrdošín už štyridsať rokov. Roky existencie sa na ňom podpísali.Mesto sa nedávno pustilo do opravy jeho plochej strechy.

„Už to bolo treba, lebo zatekala,“ povedal primátor Tvrdošína Ivan Šaško. „Zhotoviteľa rekonštrukcie sme vybrali vo verejnom obstarávaní už minulý rok, no museli sme počkať do jari. Hneď ako zmizol sneh, sme sa do toho pustili.“