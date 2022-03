Pri troche šťastia sme mohli skončiť aj vyššie. Parahokejisti hodnotia Peking

Jediným strelcom slovenskej reprezentácie v Číne bol Dávid Korman z Oravskej Polhory.

Prvýkrát v histórii postúpili na paralympijské hry aj slovenskí parahokejisti. Medzi štrnásť vyvolených sa dostala aj šestica oravských rodákov – Dávid Korman z Oravskej Polhory, Slavomír Ferenčík z Tvrdošína, Peter Štít z Námestova, Eduard Lepáček z Trstenej, Miroslav Stašák z Vavrečky a Miloš Večerek zo Zákamenného.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Na kanadských klziskách žiari mladý Námestovčan. Že bude najlepší strelec tímu, by pred sezónou nikomu neveril Čítajte

Všetci sa zhodli, že pre slovenský parahokej je obrovským úspechom vôbec účasť na paralympiáde. Pri neúčasti Ruska Slováci obsadili konečné siedme miesto. „Myslím si, že naše výkony mohli byť aj lepšie. Treba sa poučiť z vlastných chýb a napredovať ďalej,“ povedal brankár Eduard Lepáček, ktorý bol jednou z opôr slovenského tímu v Pekingu.

Účinkovanie v Pekingu

Naši parahokejisti v historicky prvom zápase na paralympiáde podľahli domácej Číne 0:7. Gólman Eduard Lepáček si užil paralympijský debut napriek siedmim gólom vo svojej sieti. „Možno som bol nervózny pred vstupom na ľad, ale potom to vždy zo mňa opadne a už som sa sústredil len hru. Musím si pozrieť spätne tie góly, lebo pri niektorých som mal pocit, že som to mohol riešiť inak,“ povedal po prvom zápase našich.

Článok pokračuje pod video reklamou

V druhom dueli nastúpili naši parahokejisti proti Taliansku. Súperovi z Apeninského polostrova podľahli 1:2 po samostatných nájazdoch. „Nemali sme sa tak uponáhľať v tretej tretine. Asi sme príliš chceli dať druhý gól a rozhodnúť to. Radšej sme to mali lepšie brániť. Začali sme prepadať a súper to využil,“ povedal pre Slovenský paralympijský výbor jediný strelec slovenského gólu na turnaji Dávid Korman. V zápase o postup do štvrťfinále Slováci podľahli západným susedom z Česka (0:3). „Zápas bol pre nás špecifický, lebo ešte sme bojovali o postup do play-off, ale súper nás nepustil do nejakých vážnejších šancí. Hráči sa dobre poznajú, dávali si na seba pozor a tá česká kvalita sa napokon prejavila víťazstvom o tri góly. Chalani odovzdali všetko, chceli ešte zabojovať o postup, žiaľ, nepodarilo sa,“ vyjadril sa generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Dráb.

Hodnotenie turnaja

Z turnaja si berú Slováci obrovské skúsenosti. Brankár Eduard Lepáček zhodnotil turnaj kladne. „Turnaj bol pre mňa z pohľadu brankára od prvého až po posledný zápas veľmi náročný, pretože na takomto veľkom podujatí som ešte neštartoval. Hlavne som opäť získal celý rad skúseností. Samozrejme, každý gól, ktorý som inkasoval, si ešte určite veľakrát prehrám späť, že čo som mal urobiť inak. Celkovo som rád, že som mohol štartovať prvýkrát na paralympiáde a budem rád, ak sa na ňu ešte niekedy prebojujeme.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Pekingu ako jediný lyžiar nevidel bránky. Ako zázrakom dosiahol životný výsledok Čítajte

Dávid Korman hodnotil vystúpenie Slovenska len v krátkosti: „Na paralympiáde sme zahrali to, na čo sme mali. Pri troche šťastia sme mohli skončiť aj vyššie.“

Orava mala silné zastúpenie aj v realizačnom tíme. Generálnym manažérom reprezentácie je Miroslav Dráb, kustódmi Igor Kupčo a Andrej Granatier, fyzioterapeutkami Zuzana Kršáková a Martina Kormanová.

„Turnaj hodnotíme všetci pozitívne,“ hodnotí Zuzana Kršková. „Bolo to pre nás všetko nové, ale po organizačnej stránke bolo všetko super. Niekedy nastávali problémy v komunikácii, no každý z organizačného tímu mal pri sebe elektronické prekladače. S Maťou sa mi spolupracovalo super. Mali sme to rozdelené, ja som riešila zranenia chalanov a Maťa ich masírovala, keď bolo treba. Určite to bola veľká skúsenosť aj pre nás z pozície fyzioterapeutiek.“

Súvisiaci článok