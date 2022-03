V Česku nemohli naši armwrestleri chýbať

Za súťažný stolík v kategórii mužov do 85 kg sa opäť postavil aj viceprezident SAPR a prezident klubu z Oravy Peter Kasan.

Česká asociácia armwrestlingu organizovala v poradí 22. ročník medzinárodnej súťaže v pretláčaní rukou pod názvom Golemova ruka.

Brány športovej haly v meste Hluk sa otvorili o dvanástej hodine. Golemova ruka je najprestížnejšia medzinárodná súťaž, organizovaná Českou asociáciou pretláčania rukou, s dlhoročnou tradíciou. Takúto príležitosť si nenechali ujsť ani pretekári z oravského KASProf Security Bul Team Orava.

V kategórii mužov do 75 kg hviezdil svojou pravačkou Stanislav Richter z Oravskej Lesnej. Ľavačka stačila na bronz. „Súťaž bola ťažká a súperi boli dobre pripravení. Ja som sa tiež cítil za stolíkom veľmi dobre, po pravidelných tréningoch a kvalitnej príprave. Už sa naplno venujem príprave na majstrovstva Slovenska,“ dodal.

Za súťažný stolík v kategórii mužov do 85 kg sa opäť postavil aj viceprezident SAPR a prezident klubu z Oravy Peter Kasan. Za jeho výkon na ľavú ruku získal zlato. „Pred 13 rokmi sa mi túto súťaž podarilo prvýkrát vyhrať. Odniesť si medailu z takejto súťaže je pre každého športovca veľkou cťou. Za stolom som súťažil slabšou ľavou rukou. Na pravačku som nechcel riskovať zranenie. Keď človek súťaží a zadá si ciele, tak potom k tréningu pristupuje úplne inak, zodpovednejšie, precíznejšie. To je aj môj prípad. Znova ma to začalo baviť a chcem ísť príkladom mladým športovcom a ukázať im, že vek je len číslo.“

Nežnejšie pohlavie zastúpili Ema Miterková do 60 kg, ktorá získala bronz na ľavú ruku a na pravú ruku skončila na 4. mieste. Dominika Barošová vybojovala striebro v kategórii žien nad 60 kg. Štyri medaily si odniesla Natália Richterová. Z juniorskej kategórie nad 55 kg zlato na ľavačku a striebro na pravačku. Medzi silnou konkurenciou v kategórii žien nad 60 kg získala bronz na obe ruky.

Rad radom porazila svoje súperky na obe ruky slovenská hviezda armwrestlingu Barbora Bajčiová v kategórii žien nad 60 kg. Tá medzi európskou konkurenciou hľadá premožiteľky už len veľmi ťažko.