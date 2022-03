Cestári museli odstrániť časť nebezpečného brala

Do Pucova sa dá dostať troma cestami, na všetkých sú problémy so zosuvmi či padajúcimi skalami.

PUCOV. „Účinkami zvetrávania a následnej erózii došlo k vytvoreniu skalného previsu ohrozujúceho bezpečnosť premávky a to do takej miery, že vzniknutý stav možno označiť za kritický až havarijný. Prioritne navrhujem odstránenie časti uvedeného skalného previsu a globálne zabezpečenie stability celého odrazu navrhujem zabezpečiť až v druhej etape,“ napísal geológ Jozef Havčo do správy o stave kamenného masívu nad cestou III/2250 medzi Medzibrodím nad Oravou a Pucovom, v časti pri športovom areáli volanom Vaľkovka.

Pred troma týždňami tam obmedzili dopravu do jedného jazdného pruhu. Uplynulú nedeľu dopravu zastavili z dôvodu sanácie úplne.

Stačilo drgnutie bagra

„Na jar vždy robíme detailnejšiu obhliadku úsekov ciest, o ktorých vieme, že na nich môžu nastať problémy súvisiace so zimou, kombináciou vody a mrazu,“ povedal Maroš Oršuliak, riaditeľ Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Orava, ktorý sa stará o cesty Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

Na ceste do Pucova je viacero miest, kde padajú kamene. Tentoraz ale kontrola odhalila väčšie nebezpečenstvo, puklinu oddeľujúcu tony skál od podložia.