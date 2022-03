V Pekingu ako jediný lyžiar nevidel bránky. Ako zázrakom dosiahol životný výsledok

Marek Kubačka z Dolného Kubína sa zúčastnil už na piatej paralympiáde.

PEKING. Olympijské hry bývajú raz štyri roky a vždy to je pre každého športovca veľká udalosť. Je jedno, či súťažíte zdravý, alebo zdravotne hendikepovaný. Vždy chcete v daný moment dostať zo seba maximum a v kútiku duše veríte, že sa vám bude možno na konci ligotať na krku medaila.

Pre zjazdového lyžiara Mareka Kubačku bol Peking piatou paralympiádou. Najlepší výsledok dosiahol na predošlej v Pjongčangu 2018. V obrovskom slalome si vyjazdil piate miesto.

Piata účasť rodáka z Dolného Kubína pod piatimi kruhmi nezačala ideálne. Úvodné dve disciplíny, super G a superkombináciu, nedokončil. V oboch zachytil modrú bránku v druhej tretine trate. Pred sebou mal ešte svoju najsilnejšiu disciplínu – obrovský slalom. „Posledná šanca ukázať, čo dokážeme,“ povedala pred pretekami jeho navádzačka Mária Zaťovičová.

Marek Kubačka bol na zjazdovkách v Pekingu v skupine slabozrakých lyžiarov jediný úplne nevidiaci. Všetky bránky zdolával potme a riadil sa iba hlasom svojej navádzačky. Už len zjazdiť svah bez chybičky je hrdinský výkon. Oravský športovec v poslednej disciplíne ukázal srdce veľkého bojovníka. Po prvom kole sa nachádzal na piatom mieste.

„Som rád, že som v cieli, no aby to nevyznelo priodvážne, v druhom kole sa neuspokojím s piatym miestom,“ povedal pre Slovenský paralympijský výbor. Traťou druhého kola sa vydal nebojácne. Bránkami prechádzal s bravúrou a v cieli sa tešil z priebežného prvého miesta. „V poslednej časti trate som išiel do oblúkov asi so zbytočným rešpektom,“ zhodnotil v cieli. Prvenstvo si držal aj po jazde ďalšieho lyžiara. Hore ostávali už iba traja pretekári. Medailové napätie sa stupňovalo. „Boli to asi moje najdlhšie minúty v kariére,“ povedal 33-ročný Oravčan. Myšlienka o cennom kove sa napokon rozplynula v oblakoch. Všetci Mareka Kubačku predbehli, medzi nimi aj bronzový Slovák Miroslav Haraus.

Slovenský paralympijský výbor okomentoval jeho výsledok týmito slovami: „Štvrté miesto je pri jeho hendikepe zázračné. Obrovský rešpekt. Marek Kubačka, si neskutočný.“

Aplauz zožal rodák z Dolného Kubína aj v slalome. Zvládol ako úplne nevidiaci obe dve kolá a skončil na úžasnom šiestom mieste.

„Ja si myslím, že byť šiesty v slalome je veľmi dobrý koniec tejto sezóny,“ povedala Marekova navádzačka.

