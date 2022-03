Katka vedela, že jej syna čakajú len dve možnosti. Cintorín alebo väzenie

Otvorene o drogách, o živote s nimi a spoluzávislosti. Ženy Orava pripravili ďašie diskusné stretnutie z cyklu Večery o živote.

Michal s maminou pôsobia ako nerozlučná dvojica. Nebolo to vždy tak.Katka sa usmieva, no v očiach má stále smútok. (Zdroj: Jaroslava Kavuliaková)

ORAVA. Číslo trinásť nosí podľa povier nešťastie a smútok. Pre Michala a Pavla to tak naozaj bolo. Cestu im skrížili drogy. Každému v inom meste, z iných dôvodov, s časovým rozdielom takmer dvadsať rokov, v inom prostredí, no v rovnakom veku. V trinástich rokoch. Pavla priviedli k samovraždám, Michala do väzenia.

Ako nás drogy poznamenali Dvaja narkomani, ktorí dokázali so závislosťou zabojovať, otvorene rozpovedali svoje príbehy v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka. Stretnutie z cyklu Večery o živote s názvom Ako nás drogy poznamenali zorganizovala a moderovala Libuše Hladeková. Výpovede dvoch mladých mužov dopĺňala úprimnou spoveďou mama mladšieho z nich, odborné informácie priniesli policajný preventista Tibor Šándor a Marcela Sarnovská, psychologička z Centra pre liečbu drogových závislostí Rieka.

„Že je človek závislý, zistí pri prvom abstinenčnom príznaku,“ povedal Pavol.

„Heroín prišiel veľmi nenápadne, šli sme na opekačku, nezobral som víno, kúpil som si drogu.“