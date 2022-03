Tvrdošínske florbalistky zachránili extraligu. Tréner to prirovnal k malému zlatu

V mužskej extralige začali štvrťfinálové boje. Nižná doma nečakane stratila jeden zápas.

EXTRALIGA MUŽI

Nižná – Lido Prírodovedec 4:8 (1:3,1:0,2:5), stav série 0:1 Medžo (Latka), Medžo (Latka), Latka (Medžo), Zemančík (Laštík)

Tréner Nižnej Patrik Bachan: Súper sa na nás pripravil naozaj dobre. Eliminovali nás v takmer všetkých situáciách. Aj tie šance, čo sme si vypracovali, sme nepremenili. O tom to je, o využitých a nevyužitých šanciach. Súper využil takmer všetko, čo mal. Uštedril nám trpkú prehru. Budeme analyzovať, kde sa stala chyba.

Nižná – Lido Prírodovedec 8:4 (4:0,1:4,3:0), stav série 1:1 Medžo (Latka), Košarišťan (Zemančík), Latka (Bachan), Nákačka (Belko), Laštík (Košarišťan), Bachan (Latka), P. Čuporák (Medžo), Medžo (Reguly)

Tréner Nižnej Patrik Bachan: Znovu ťažký zápas. Povedali sme si, že musíme zachytiť úvod, čo sa nám podarilo na sto percent. Úvod sme mali fantastický. Nanešťastie, prišla druhá tretina, kde zase celá koncentrácia upadla a dostali sme tam až štyri góly. V tretej tretine sme to, našťastie, zvládli. Lido však ukazuje, že je kvalitným súperom, a v Bratislave sa diváci určite majú na čo tešiť. My pôjdeme po dve výhry.

EXTRALIGA ŽENY

Tvrdošín – Nitra 12:8 (2:2,5:4,5:2), stav série 2:1 Majcherová (Kolinčáková), Ješšová (Dúbravská), Valenčinová, Semančíková (Papcunová), Spišiaková (Ješšová), Kovaliková (Kubačková), Majcherová (Kolinčáková), Valenčinová, Semančíková, Gondová (Dúbravská), Majcherová (Kovaliková), Dulková (Dúbravská)

Tréner Tvrdošína Milan Burdeľ: V podstate od začiatku sme diktovali tempo, no neboli sme schopní využívať šance. Súper, keď sa dostal do šance, využil to na sto percent. V obrane sme si neskúsene nepostrážili hru súpera a púšťali sme ho do koncoviek. Hodnotím to však veľmi pozitívne. Hral sa dobrý a behavý florbal.

Tvrdošín – Nitra 8:7 (3:4,0:0,5:3), konečný stav série 3:1 Spišiaková (Dulková), Dúbravská (Zavodančíková), Majcherová (Kolinčáková), Semančíková (Majcherová), Pinterová (vlastný gól), Kovaliková (Semančiková), Dulková (Ješšová), Kovaliková (Majcherová)

Tréner Tvrdošína Milan Burdeľ: Bol to veľmi stresujúci zápas. Celý čas to bolo vyrovnané, hralo sa hore-dole, skóre sa menilo na oboch stranách. Ukázali sme však viac odhodlania a možno sme mali aj trošku šťastia, ale dievčatám musím poďakovať za bojovnosť počas celej sezóny. To nám umožnilo zachrániť sa a ukončiť sezónu pozitívne. Je to pre nás ako malé zlato.

