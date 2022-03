Zbierame ruksaky a cestovné tašky pre utečencov

Priniesť ich môžete do našich redakcií v Dolnom Kubíne a v Tvrdošíne a do predajne Svetlo v Námestove.

Šéfredaktorka MY Orava

ORAVA. MY Oravské noviny vyhlasujú zbierku batohov a cestovných tašiek pre utečencov z Ukrajiny.

Podľa informácií od oravských dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú na hraniciach, mnohí ľudia utekajúci pred vojnou majú veci zbalené len v igelitkách a práve batohy či tašky by naozaj ocenili.

Nemusia byť nové, len nech sú použiteľné. Môžete ich priniesť v priebehu budúceho týždňa do našich redakcií v Tvrdošíne a v Dolnom Kubíne (do 15.30 h) a do predajne Svetlo v Námestove (PO – PI 8.30 – 16.30 h), odkiaľ ich dopravíme na hranice.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Presné čísla o počte utečencov na Orave nie sú a ani nebudú Čítajte

V prípade potreby volajte 0905 843 288.

Ďakujeme za konkrétnu pomoc pre ľudí, ktorých vojna pripravila o domov.