Deti si mohli znovu vychutnať radosť z futbalového turnaja. Záujem bol neskutočný, hovorí šťastný organizátor

Počas dvoch dní sa predviedli na palubovke dve rôzne vekové kategórie.

Cez víkend sa v športovej hale v Mútnom uskutočnil 7. ročník prestížneho Junior Cupu, organizovaného klubom TJ Oravská Lesná. Na turnaj prijali pozvanie aj mimooravské kluby.

„Veľmi ma teší, že obsadiť mládežnícky turnaj v akejkoľvek kategórii je bezproblémové,“ hovorí organizátor Jozef Poništiak. „Tímy sa k nám rady vracajú. Poukazuje to tiež na fakt, že kluby na Orave chcú hrať s deťmi veľký počet zápasov, čomu sa teším. Turnaj sa niesol vo veľmi priateľskej atmosfére. Keď sa k tomu pridali aj skvelé výkony, tak sa nám podarilo urobiť opäť skvelé akcie pre našu mládež. Som na to patrične hrdý. “

V kategórii prípravok do 11 rokov skončila najvyššie z oravských tímov Dlhá nad Oravou. Vo finále prehrala s Púchovom. Tretie miesto patrilo Dolnému Kubínu. Turnaj mladších žiakov do 13 rokov ovládlo Oravské Veselé. Stupne pre víťazov doplnili druhý Jelenec a tretí Tvrdošín.

Turnaje budú pokračovať cez víkend ďalšími kategóriami. Sily si zmerajú starší žiaci U15 a novinkou je kategória U9. „O túto kategóriu bol neskutočný záujem, čomu sa veľmi teším,“ hovorí Poništiak. „Verím, že táto kategória sa od novej sezóny stane plnohodnotnou kategóriou s vlastnou súťažou. Na záver by som rád poďakoval rozhodcom Michalovi Gregorcovi a Danielovi Mensárovi za skvele zvládnutie turnajov, všetkým trénerom a rodičom, ktorí obetovali svoj čas a na turnaj prišli. V neposlednom rade ďakujem našim oravským Ligistom Jakubovi Lukovi a Adriánovi Kaprálikovi. Do turnaja venovali dresy, ktoré budú odovzdané najlepším hráčom na turnaji.“

Poradie v kategórii U11

1. Púchov, 2. Dlhá, 3. D. Kubín, 4. Jelenc, 5. Or. Lesná, 6. Or. Veselé, 7. Klin, 8. Or. Jasenica, 9. Nižná, 10. Bobrov

Individuálne ceny v U11

Najlepší brankár – Matias Habánek (Púchov), najlepší strelec – Patirk Jankulár (Jelenec), najlepší hráč Eliáš Mudrončík (D. Kubín),

Poradie v kategórii U13

1. Or. Veselé, 2. Jelenec, 3. Tvrdošín, 4. Or. Jasenica, 5. Or. Lesná, 6. Or. Podzámok, 7. Vavrečka, 8. Nižná, 9. Tlmače, 10. Klin

Individuálne ceny v U13

Najlepší brankár – Filip Prielomek (Or. Jasenica), najlepší hráč – Tadeáš Labant (Jelenec), najlepší strelec – Samuel Rešutík (Or. Veselé)