Utečencom zháňajú ubytovanie nonstop. Telefón z ruky takmer nepustia

Rady dobrovoľníkov v teréne dopĺňajú ľudia v kanceláriách.

DOLNÝ KUBÍN. Ľudia, ktorí ujdú pred vojnou z Ukrajiny na Slovensko, musia po prechode hraníc čeliť otázke, čo ďalej. Tí šťastnejší nachádzajú útočisko u svojich známych alebo rodiny. Niekedy si dokonca po nich prídu priamo na hranicu.

Časť utečencov nastupuje do autobusov, ktoré ich vozia do Košíc, ak už majú predstavu, že chcú v ceste pokračovať za niekým na Slovensku alebo do zahraničia.

Ostatní potrebujú ubytovanie na Slovensku. V tom im pomáhajú koordinátori a dobrovoľníci, ktorí nepôsobia len v teréne, ale aj v kanceláriách. Jedným z nich sa v tieto dni stal Pavol Ľorko, prednosta Okresného úradu v Dolnom Kubíne. Sedí v Sobranciach a spolu s kolegami zháňa utečencom útočisko. Striedajú sa po dvanástich hodinách, na denných a nočných službách a obsluhujú dve linky.

Nevedia, čo ich čaká

„Koordinátori nám zavolajú a povedia, že prišli napríklad dve mamičky so štyrmi deťmi a že im potrebujú zohnať niekde ubytovanie,“ povedal Ľorko a vysvetlil, že v počítačoch majú viaceré databázy, v ktorých hľadajú vhodné miesto podľa toho, či majú utečenci predstavu, kde by chceli ísť alebo im to je jedno.