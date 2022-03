Oravské hokejové súťaže na jednom mieste (+fotogaléria)

V Oravskej Lesnej bežia až tri rôzne hokejové ligy.

Oravská hokejová súťaž – skupina A

HK Liesek – Orawa Senators Oravský Podzámok 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) Dávid Miklúšek, Lukáš Miklúšek, Dávid Miklúšek (Dalibor Baňák), Lukáš Kabáč, Dávid Miklúšek – Marek Sagan

Na prvý zápas nedeľňajšieho stretnutia nastúpili korčuliarsky rovnaké mužstvá. Hráči Oravského Podzámku sa ocitli pred lieseckým bránkoviskom dvaja na jedného, ale prečíslenie gól neprinieslo.

V druhej tretine zvýšili domáci na 2:0 po pikantnej strele Lukáša Miklúšeka od modrej čiary. V poslednej tretine sa dostal do viacerých šancí rýchlo únikový hosťujúci Boris Červeň, ale Dominik Lužbeťák vychytal všetky jeho pokusy o rozvlnenie siete. Konečný výsledok stanovil päť minút pred koncom hetrikovým gólom Dávid Miklúšek.

HK Námestovo – Hviezda Dolný Kubín 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) Richard Uhliarik, Matej Záhradník, Martin Slovík (Adam Jagnešák), Richard Uhliarik, Richard Uhliarik (Matej Záhradník), Matej Záhradník (Štefan Piták) – Peter Kurnota, Martin Horňák, Peter Kurnota

Obidve mužstvá predviedli akčný a taktický hokej od prvej až po poslednú sekundu. V prvej tretine domáci Matej Záhradník dostal do vedenia svoj tím dokonca v oslabení. Nádejná šanca sa v druhej časti naskytla kapitánovi Hviezdy Jurajovi Laštíkovi, keď z pravého kruhu pekne vystrelil na domáceho gólmana Mária Huráka. V poslednej tretine vynikol pre zmenu domáci kapitán Richard Uhliarik, keď sa svojou šikovnosťou zapísal ako hetrikový strelec. Kubínčania sa snažili viacerými peknými strelami ohrozovať námestovskú bránku, ale obrana domácich si ich pekne postrážila.

TJ Oravská Lesná A – HK Krivá 12:1 (2:0, 6:1, 4:0) Tibor Laššák, Matej Laššák, Tibor Holubčík, Robert Brňák (Peter Graňák, Tibor Laššák), Tibor Holubčík, Jordan Habľák, Tibor Laššák, Lukáš Brňák, Tibor Holubčík (Matej Laššák), Matej Habľák, Robert Brňák, Robert Brňák – Lukáš Kubala

Od samého začiatku bolo vidno, kto je favoritom tohto zápasu. Prvá tretina sa niesla v rýchlom a kombinačnom tempe, čo potvrdila akcia domáceho hráča Mateja Laššáka, ktorý sa prekľučkoval pomedzi hráčov Krivej a puk skončil medzi betónmi hosťujúceho brankára. Počas druhej tretiny hráči Krivej nestrácali na duchu a raz sa im podarilo skórovať, keď autorom ich posledného gólu v tejto sezóne bol Lukáš Kubala. Hrdinom tohto zápasu bol lesňanský brankár Matej Kojda, ktorému sa podarilo neraz peknými zákrokmi zabrániť hráčom Krivej skórovať.

HK Pucov – HK Slovan Trstená 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Ján Bečka – Samuel Dendys, Jakub Kšenzulák (Filip Jasenek)

Hráči obidvoch tímov boli od samého začiatku rýchlostne a herne vyrovnaní. Vďaka dobrým gólmanom nepriniesla prvá tretina žiaden gól. Druhá časť sa niesla v rovnakom bojovnom duchu. Ukážková akcia bola zo strany Trstenej, keď Samuel Dendys svojou ráznou strelou vymietol pavučinu z pravého horného rohu Bečkovej bránky. Pucov sa nevzdával a vzápätí, počas presilovej hry, stav vyrovnal. Tretia tretina priniesla výhru trstenským hráčom, aj keď sa šance striedali zo strany na stranu.

Oravská hokejová súťaž – skupina B

HK Oravské Veselé – TJ Oravská Lesná B 5:2 (1:1, 3:1, 1:0) Pavol Šturek (Kornel Oselský), Ivan Kudjak (Pavol Šturek), Pavol Šturek (Daniel Kvasničák), Kornel Oselský (Pavol Šturek), Ivan Kudjak – Jakub Tisoň (Matej Laššák), Karol Kojda

Prvá tretina sa niesla v pokojnom tempe. Hráči kombinovali, ale nedochádzalo k prečísleniam a výsledok po prvej tretine zodpovedal hre. Druhá časť už bola rýchlejšia, Oravské Veselé preradilo na vyšší rýchlostný stupeň a viackrát sa ocitlo pred bránkou Michala Dulovca. Karol Kojda v 17. min rýchlo obkorčuľoval poza bránku a zabezpečil Lesňanom vedenie. Favorit však následne za necelé tri minúty troma gólmi rozhodol o svojom víťazstve. V poslednej tretine pre zmenu mladí hokejisti domáceho tímu kontrolovali hru a vďaka pohotovým zákrokom svojho gólmana Michala Dulovca prehrali len trojgólovým rozdielom.

HK Mútne – HK Stará Bystrica 5:7 (3:0,0:5,2:2) Jakub Kšenzulák, Jakub Kšenzulák (Dominik Iglarčík), Jakub Kšenzulák (Dominik Iglarčík), Jakub Kšenzulák, Dominik Iglarčík (Jakub Kšenzulák)

Mútne malo veľmi dobrý a rýchly vstup do zápasu, aj keď hra tomu nenasvedčovala. Ich tri krásne góly počas úvodných 10 minút im dávali nádej na víťazstvo v tomto zápase. Mladí hráči Starej Bystrice sa nevzdávali. Prepli na vyšší stupeň, spresnili prihrávky, rýchlejšie korčuľovali a piatimi gólmi v druhej tretine stav stretnutia otočili vo svoj prospech. Hrdinami tohto zápasu sú bratia Vojtekovci, ktorí v tomto stretnutí získali spolu 9 bodov. Jakub Kšenzulák z Mútneho sa s 5 kanadskými bodmi taktiež nedal zahanbiť, keď sa podieľal na všetkých góloch svojho mužstva.

HK Novoť – TJ Zákamenné 0:9 (0:3, 0:3, 0:3) Milan Sivčák (Tomáš Čič), Matej Čič (Matej Račák), Matej Čič (Anton Lučivnák), Tomáš Šimjak (Matej Račák, Matej Čič), Tomáš Šimjak, Matej Račák, Tomáš Šimjak, Matej Račák (Matej Čič), Matej Čič

Už v 3. min Milan Sivčák dal najavo, kto bude favoritom tohto zápasu. Za stavu 0:5 predviedol ukážkový únik domáci Radovan Veselovský, ktorý trafil pravú tyčku Janečkovej svätyne. V poslednej tretine domáca Novoť nestrácala na duchu, pozbierala sily a snažila sa odolávať nástrahám favorita. Konečný stav zápasu potvrdil korčuliarsku prevahu hosťujúceho Zákamenného.

Oravská hokejová liga internacionálov

HK Slovan Trstená Old – HK EDM 5:1 (3:0, 2:1) Ján Pavčo (Martin Lepáček), Marián Pafčuga (Miroslav Letaši), Martin Paríža, Marián Pafčuga (Rastislav Jančo), Martin Paríža (Rastislav Jančo) – Peter Šurin

Po vyrovnanom začiatku sa do streleckej listiny postupne zapisovali iba hráči Trstenej. To sa prejavilo na trojgólovom vedení po skončení prvej časti. V druhej časti mali Trstenčania hernú a kombinačnú prevahu. Darilo sa najmä ich s chuťou hrajúcemu kapitánovi Martinovi Parižovi, ktorý sa dostal do viacerých únikov a dva z nich aj gólovo zakončil.

HK Oravská Jasenica – Starci Dolný Kubín 3:5 (1:2, 2:3) Jozef Kubizna (Vladimír Madleňák), Pavol Harbut (Igor Hurák), Vladimír Madleňák (Miloš Ferleťjak) –Pavol Kováčik (Eduard Grácik), Pavol Kováčik (Cyril Černák), Cyril Černák (Martin Babinský), Cyril Černák, Cyril Černák

V prvej časti sa zásluhou obidvoch mužstiev hral vyspelý kombinačný a pohľadný hokej. V úvode stretnutia každý chvíľku ťahal pílku. Potom sa dvakrát gólovo presadili Starci. Jaseničania v závere strelili kontaktný gól. Druhá tretina priniesla bojovný napínavý hokej, v ktorom sa v závere Jaseničania počas početnej výhody pokúšali vyrovnať, ale hosťujúci Cyril Černák hetrikovým gólom podčiarkol víťazstvo Dolného Kubína.

Reštaurácia Radnica Team – Hokejový klub Podbiel 3:1 (1:1, 2:0) Ľubomír Maretta (Jozef Bečka), Radoslav Povala (Miroslav Had st., Miroslav Had ml.), Peter Bečka (Jozef Bečka) – Pavol Kozáčik (Gabriel Líška)

Prvá časť priniesla zásluhou obidvoch mužstiev veľmi pekný hokej. Po vedúcom góle Podbiela stojí za povšimnutie pohotová strela Jozefa Dreveňáka v 10. min, ktorá skončila na ľavej žŕdke Benčíkovej bránky. Líder súťaže opäť potvrdil, že v tejto sezóne mu idú závery tretín. Päť sekúnd pred prvou sirénou vyrovnal Ľubomír Maretta. Aj v druhej polovici predviedli obidve mužstvá rýchly kombinačný hokej, počas ktorého mali navrch Radničania, čo potvrdili dvomi gólmi.

Dynamit Námestovo – TJ Oravská Lesná Old 4:0 (2:0, 2:0) Jaroslav Zajac (Pavol Bolibruch), Ján Bakaľa (Juraj Matis), Jaroslav Zajac, Pavol Bolibruch (Anton Jagelek, Jaroslav Zajac)

V prvej časti mali prevahu hráči Dynamitu, ktorá vyústila do vedúceho gólu Jaroslava Zajaca, keď mu pekne prihral Pavol Bolibruch. V druhej časti sa hosťujúci Igor Olbert pokúsil niekoľkokrát po únikoch ohroziť gólmana Mária Huráka, ale bez gólového efektu. Dynamit vyhral zaslúžene, lebo boli rýchlejší, kontrolovali hru, vždy boli skôr pri puku.