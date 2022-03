Mária Remeňová posunula vo Fínsku dvakrát osobné maximum vo Svetovom pohári

Oravská biatlonistka nemohla lepšie zakončiť posledné preteky.

KONTIOLAHTI Po olympijskej prestávke súťažili biatlonistky znovu vo Svetovom pohári. Seriál sa presunul do Fínska, kde zamierili aj obe naše sestry Remeňové z Hruštína. V štafete so sestrami Fialkovými obsadili 13. miesto. Zuzana vybiehala na trať ako druhá, Mária bola finišérka. Strelecky ani bežecky nesklamali. Preteky nevyšli Ivone Fialkovej, ktorá musela absolvovať až dve trestné kolá.

Na Kontiolahti bude mať pekné spomienky Mária Remeňová. V šprinte na 7,5 kilometra sa prvýkrát umiestnila do 60. miesta a kvalifikovala sa tak do stíhacích pretekov. S dvomi chybičkami v ľahu skončila na 59. priečke, čo bolo jej kariérne maximum vo Svetovom pohári.

To však prekonala hneď na druhý deň. V stíhačke si polepšila o šesť miest. „Som rada za tento výsledok,“ hovorí Mária. „Dala som do toho všetko. Som šťastná za 53. miesto. Viem, že bežecky ešte nemám na to, aby som sa posúvala dopredu. Chcela som preto urobiť maximum na strelnici. Mrzia ma chybičky po jednej rane. Najviac posledná rana na stojke. Som spokojná s tromi chybami, neboli náročné podmienky na strelnici. Teší ma, že v posledných pretekoch sezóny som si vybojovala maximum vo Svetovom pohári. Takže je tam spokojnosť.“

