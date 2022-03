V Oravskej Lesnej postavia jasle, v Zázrivej opravujú cesty, v Istebnom osvetlia kostoly

Prinášame zaujímavé informácia z oravských dedín.

ORAVA. V Zázrivej sa starajú o niekoľko desiatok kilometrov obecných ciest. Patrí medzi ne aj komunikácia v časti IBV Sihly v centre dediny. Jej stav si vyžadoval časté opravy, čo sa prejavovalo na zvýšených nákladoch. Obec sa preto rozhodla položiť nový asfaltový povrch a popritom zároveň urobiť chodníky pre chodcov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Práce rozdelili do dvoch etáp, prvú, ktorá zahŕňa hornú ulicu, už majú za sebou. „Stihli sme to len tak-tak. Práce začali v októbri a hneď na druhý deň po položení nového koberca napadol sneh,“ povedal starosta Matúš Mních.

Samospráva mala na tento účel pôvodne vyčlenených dvestotisíc eur, no počas roka sa náklady zvýšili o ďalších približne 30 percent.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Útočisko našla na Orave: Vedľa nášho domu spadlo ruské lietadlo Čítajte

Tento rok príde na rad druhá etapa, dolná ulica na IBV Sihly. Je síce o niečo kratšia ako horná, no ceny neustále rastú, takže suma, ktorú zaplatia, bude nakoniec možno rovnaká. „Predpokladám, že by sme to mohli stihnúť v lete,“ povedal starosta.